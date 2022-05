Vzporedni medijski mehanizem Janševe države

Dokumentarni film, ki sledi knjigi Rada Pezdirja

© RTV SLO / In Media Res

Dr. Radu Pezdirju, ki sicer predava na primorski Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, zadnje čase ne gre slabo. Kot podjetnik je svoje posle z državo okrepil po oktobru 2021, seveda v času vlade Janeza Janše. Najraje posluje z Državnim zborom in Pošto Slovenije, vendar ne vemo, kako. Doslej je od prvega prejel 144.466,50 evrov, od Pošte Slovenije pa 99.160,00 evrov. Raziskovalna naloga za slovensko novinarstvo bi sicer bila, da javnost informira, za kakšne posle gre, vendar nas dosedanje izkušnje pretežno učijo nečesa drugega: na primeru portala Domovina že nekaj časa opozarjam na »logiko«, zaradi katere se to skoraj ne more zgoditi – vsaj ne na mediju, na katerem akterji, v tem primeru Pezdir, tudi nastopajo.

Zdaj, ko je 5. maja v najbolj elitnem času TV Slovenija predvajala dokumentarni film »Vzporedni mehanizem globoke države« v produkciji Janševe »Nova obzorja« v neposrednem v solastništvu stranke SDS, se bo zgodba verjetno ponovila. Malo verjetno je, da bomo ob njem kmalu videli še kakšen prispevek, ki bi govoril o Pezdirjevih poslih z državnimi ustanovami in podjetji v zneskih, ki so lani bili izplačani, recimo tudi v enkratni višini 49.600 evrov in enkratni višini 29.520 evrov.

Trumpova globoka država

V odjavni špici skoraj enournega filma ničesar ne zvemo o odgovornih na TV Slovenija, ki so se za oddajo odločili in jo ekspresno uvrstili v spored, saj je nastala le teden ali dva nazaj. Vprašanje za Jadranko Rebernik in Andreja Graha Whatmougha! Omenjeni dokumentarec v celoti sledi Pezdirjevi knjižni predlogi in nosi celo enako ime kot knjiga. Ustvarjalci na TV Slovenije so v sporedu zapisali, da »razkriva finančno ozadje delovanja globoke države«, kar pomeni, da operira s pojmom »deep state«, ki se je nazadnje proslavil v Trumpovem žargonu in ima tudi sicer vse konotacije teorije zarote. Knjiga je prejkone nastala na podlagi Pezdirjeve doktorske disertacije z naslovom »Finančna in ekonomska analiza vzporedne ekonomije«, ki jo je ubranil leta 2019 pri profesorju dr. Janezu Šušteršiču na Fakulteti za management v Kopru.

Pezdir že nekaj časa odkriva vzporedno ekonomijo Udbe, tajne politične policije, »za katero se je zdelo, da bo prenehala delovati po demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije«, pa ni. Udba torej še živi. Na ta način v dokumentarcu, v katerem ob njem zelo pričakovano nastopijo še Janez Janša, Anže Logar, Jože Možina, Jože Biščak, Igor Omerza in Igor Masten, »razkriva omrežja, ki so po osamosvojitvi nastala s pomočjo tajnih udbovsko-partijskih navez, kar je pripeljalo tudi do afere s pranjem iranskega denarja«.

Prejemki Pezdirjevega podjetja, ki ga razkriva orodje Erar

© In Media Res

Ob dramatično intoniranem branju neznanega povezovalca avtor knjige v filmu pove, da je partija želela vzpostaviti državo v državi, vendar je za to potrebovala kapital, ki pa ga ni bilo. Težko je suvereno soditi, v kakšni meri so določena opažanja o vzporedni ekonomiji in vzporednem bančništvu utemeljena, naj bo to naloga ekonomistov, toda v sami naraciji je prepoznavna ogromna želja po prikazu celotnega dogajanja kot centralno vodenega projekta, ki ga je nadzirala ozka komunistična klika na čelu z Milanom Kučanom.

Zbliževanje TVS in Nova24TV

Predvajani dokumentarec »Vzporedni mehanizem globoke države« zelo verjetno predstavlja mejnik v novi programski shemi TV Slovenija, začetek zbliževanja in prelivanja produkcije resne radiotelevizije in propagandističnih strankarskih medijev. Sodelovanje se kaže tudi v pospešeni migraciji novinarjev z Janševih medijev v okrilje na novo osvojene trdnjave. Podobno kot moramo Pezdirjevo vzporedno ekonomijo poslovanja z Državnim zborom in Pošto Slovenije osmisliti na pravilen način, je potrebno tudi ta dokumentarec videti kot manifestacijo vzpostavljanja vzporednih mehanizmov Janševih medijev.

Odjavna špica dokumentarca – kakor da bi gledali Nova24TV

© RTV SLO / In Media Res

Lahko smo prepričani, da vsi morebitni ugovori proti predvajanju ne bodo dosegli svojega, saj so organi javne radiotelevizije že mesece nazaj zdrsnili v politične roke in jih v celoti obvladuje Trstenjakova. Vsaj do začetka delovanja novega zakona o RTV Slovenija, kar pomeni morda še slabo leto, se bomo verjetno vzporednega mehanizma Janševih medijev še nagledali in se ob tem spraševali, kaj bo ali česa ne bo storil novinarski kolektiv nacionalke. Kot smo videli ob ukinjanju voditeljev, kot je Marcel Štefančič, se tam začenja bitka za teritorij, tako rekoč terenska bitka za kamero in mikrofon.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**