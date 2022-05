Zelenski: »Okupatorji še vedno nočejo priznati, da so se znašli v slepi ulici«

Ukrajinski predsednik opozarja na nove premike ruskih vojakov na jugu Ukrajine

Ukrajinske sile so v severnovzhodni regiji Harkov dosegle ukrajinsko-rusko mejo, je danes prek Telegrama sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov. Ukrajinci ob tem svarijo pred novimi ruskimi ofenzivami na južni fronti, poroča britanska mreža BBC.

Iz Sinegubovega sporočila in posnetka ukrajinskega obrambnega ministrstva, ki domnevno prikazuje manjšo skupino pripadnikov brigade teritorialne obrambe na meddržavni meji, ni možno razbrati, kje in v kolikšni meri je prišlo do uspešnega napredovanja ukrajinskih sil, še navaja BBC.

Ukrajinska vojska je v preteklih tednih postopno potiskala ruske sile s severa in severovzhoda regije Harkov. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je bilo sicer še danes zjutraj v Harkovu, drugem največjem ukrajinskem mestu, slišati sirene, ki so svarile pred zračnimi napadi.

Ob uspehih njegovih sil na severovzhodu države je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem nočnem nagovoru opozoril na premike ruskih sil proti jugu, kjer bi Rusija lahko sprožila novo ofenzivo.

"Pripravljamo se na nove poskuse Rusov, da napadejo Donbas, da nekako okrepijo svoje premike na jugu Ukrajine," je dejal Zelenski in dodal, da "okupatorji še vedno nočejo priznati, da so se znašli v slepi ulici".

Svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič je za lokalno televizijo dejal, da se ruske sile, ki so se umaknile iz okolice Harkova, zdaj premeščajo na območje regije Lugansk. "Njihova naloga je zavzeti Severodoneck," je pojasnil Arestovič.

Če bi bile ruske sile uspešne pri osvajanju Severodonecka, bi tako rekoč v celoti vzpostavile nadzor nad regijo Lugansk, ki skupaj z regijo Doneck, tvori Donbas, poroča AFP.

A dosedanji poskusi ruskih sil na tem območju so bili neuspešni, je dejal guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj, ki je dodal, da so pri tem Rusi utrpeli tudi velike izgube opreme, še navaja AFP.

Potem ko se je Nato v nedeljo zavezal k nadaljnji podpori Ukrajine, je sicer generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg izjavil, da "Ukrajina lahko zmaga to vojno".

6RyrRhJ-cys