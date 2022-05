»Policisti najbolj razumemo vaš položaj, v katerem smo se znašli tudi sami«

Sindikat policistov podpira novinarsko stavko na RTV Slovenija

Eden od preteklih protestov za neodvisno RTV Slovenija in proti političnim protiskom na novinarke in novinarje s strani Janševe vlade

© Željko Stevanić

Sindikat policistov Slovenije je podprl stavko Koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Policisti so še posebej zavezani k spoštovanju zakonitosti in pravičnosti ter ščitenju šibkejšega, zato v sindikatu ravnanja vodstva RTVS ne morejo razumeti drugače kot kršenje temeljnih pravic zaposlenih, kar je nedopustno, pravijo.

"Demokracije brez svobodnih medijev si ni mogoče zamišljati in javna RTVS predstavlja steber neodvisnega novinarskega in ustvarjalnega dela, ki zagotavlja demokratičnost družbe," so izpostavili v današnjem sporočilu za javnost.

"Demokracije brez svobodnih medijev si ni mogoče zamišljati in javna RTVS predstavlja steber neodvisnega novinarskega in ustvarjalnega dela, ki zagotavlja demokratičnost družbe."



Sindikat policistov Slovenije

Ko so navedli, so v zadnjem času vsi državljani Slovenije "priča dobesedni razgradnji javne RTV in njenega temeljnega poslanstva". Po oceni sindikata policistov so ravnanja vodstva RTV, ki posegajo v novinarsko, uredniško in ustvarjalno avtonomijo, nedopustni.

V sindikatu policistov zato Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS ter vsem stavkajočim sporočajo, da jih v njihovih prizadevanjih in stavki podpirajo in da jim bodo nudili vso nadaljnjo podporo in pomoč. "Policisti najbolj razumemo vaš položaj, v katerem smo se znašli tudi sami," so zapisali.

"Novinarke in novinarji uživate široko podporo javnosti in sindikalnega gibanja, zato stopite pogumno na pot, ki ste si jo začrtali," so jih pozvali.

"Novinarke in novinarji uživate široko podporo javnosti in sindikalnega gibanja, zato stopite pogumno na pot, ki ste si jo začrtali."



Sindikat policistov Slovenije

Novinarji iz koordinacije novinarskih sindikatov javne RTVS danes namreč opozorilno stavkajo, pri čemer zahtevajo novinarsko avtonomijo in socialni dialog. Če sporazuma o razreševanju zahtev ne bo do konca maja, med drugim zahtevajo odstop generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha in predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča. Med njihovimi zahtevami so tudi umik škodljivih sklepov programskega sveta, prav tako pa tudi dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS. Stavka mora biti plačana.