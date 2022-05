Ob obletnici GDPR

V sredo je ob četrti obletnici uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov (“po domače” GDPR) informacijska pooblaščenka (IP) opozorila, da v Sloveniji še vedno nimamo ustreznega zakona o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da posamezniki in organizacije ne morejo biti kaznovani za kršitve uredbe.

Malomaren odnos oblasti do varstva osebnih podatkov je še dodatno potrdila včerajšnja objava zaključkov inšpekcijskega nadzora IP v povezavi z Janševimi decembrskimi pismi. Poleg res izjemno neumnega pošiljanja osebnih podatkov preko spletnega servisa WeTransfer velja izpostaviti še, da se je direktor NIJZ Krek izmikal postopku, nekateri posamezniki pa so prilagajali dokumentacijo.

Da pa se ne bi preveč ukvarjali s prejšnjo vlado, raje izkoristimo priložnost za pohvalo dela IP, ki se je izkazala kot strokovna, pogumna in neodvisna tudi v času, ko so moški na čelu nekaterih institucij, ki naj bi varovale ustavo in človekove pravice, obmolknili.

