Zelenski: »Rusija pripravlja večji napad«

Ukrajina svari pred napadom Rusije na središče ukrajinskih sil na vzhodu države

Rusija pripravlja večji napad na Slovjansk, središče ukrajinskih sil na vzhodu države, so danes sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske. Najsrditejši spopadi sicer trenutno potekajo nedaleč v Severodonecku, kjer se ruske sile približujejo središču mesta, trdi guverner regije Lugansk Sergij Gaidaj.

Po trditvah ukrajinskega generalštaba se ruske sile pripravljajo na napad na Slovjansk iz severa, kjer nadzorujejo mesti Izjum in Liman. Slovjansk, ki je pred vojno štel okoli 100.000 prebivalcev, skupaj z bližnjim Kramatorskom predstavlja največje urbano območje v Donbasu, ki je še pod nadzorom centralnih oblasti v Kijevu.

Padec teh krajev v ruske roke bi pomenil hud poraz za ukrajinsko vojsko, ki postopoma izgublja nadzor nad ozemljem proti močnejšemu nasprotniku.

Ukrajinci so podkrepili svojo napoved ruskega napada na Slovjansk s podatki o premikih ruske bojne opreme. Prav tako naj bi Rusi obnovili železniški most, prek katerega pospešeno krepijo svoje dobavne verige do fronte. Prav tako naj bi se po novem v Izjumu nahajala eskadrilja najnaprednejših ruskih bojnih helikopterjev ka-52.

Vzhodno od Slovjanska potekajo hudi boji za Severodoneck. Regionalni guverner Gaidaj je v sporočilu na Telegramu situacijo opisal kot zelo zahtevno in dodal, da je uničena celotna kritična infrastruktura mesta, 60 odstotkov stanovanjskih stavb pa naj bi bilo neobnovljivih.

"Zavzetje Donbasa, območja, ki zajema regiji Lugansk in Doneck, je brezpogojna prioriteta za Moskvo."



Sergej Lavrov,

ruski zunanji minister

Ruske sile so v preteklih tednih postopoma ožile obroč okoli Severodonecka, kjer branilcem mesta grozi, da bodo v celoti obdani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljskem večernem nagovoru sporočil, da je tam poškodovanih 90 odstotkov vseh hiš, in da obstreljevanje mesta poteka neprekinjeno.

"Zavzetje Severodonecka je osnovna naloga okupacijskega kontingenta," je še dejal Zelenski in dodal, da delajo vse kar je možno, da bi odbili to ofenzivo.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v intervjuju za francosko televizijo TF1 v nedeljo izjavil, da je zavzetje Donbasa, območja, ki zajema regiji Lugansk in Doneck, brezpogojna prioriteta za Moskvo, pri čemer je govoril o "osvoboditvi" Donbasa izpod "kijevskega režima".

Moskva regiji Lugansk in Doneck priznava kot neodvisni državi. Za preostale dele Ukrajine, kjer so prisotne ruske sile, je Lavrov dejal, da bo odločitev o prihodnosti teh regij v rokah tamkajšnjih prebivalcev.

Ena od takšnih regij je Herson na jugu Ukrajine, kjer so predstavniki ruskih sil, ki so tam prevzele nadzor, že napovedali, da jim je končni cilj priključitev Rusiji.

