Kako smo zapolnili nič?

Danes je nov dan

Sodobni Zahodnjaki smo tako obsedeni s produktivnostjo, da izvajamo celo znanstvene raziskave o tem, kako učinkovito zapravljati čas. Na delovnem mestu naj bi bili produktivnejši, če delo prekinjamo z neobveznim brskanjem po spletu. Pravzaprav si moramo privoščiti zastranitve od dela (npr. v obliki videov mačk), saj nam prazna preokupacija zagotavlja kasnejše uspešno soočenje z odloženimi nalogami; boljši bomo celo od tistih, ki med odmorom, namesto da bi konzumirali neobvezne neumnosti, niso počeli – nič.

Početi nič (ali vsaj sprehajati svojo želvo) je postalo popolnoma nezamisljivo, celo tesnobno. Odkar je prosti čas neke vrste negativna valuta – manj ga imamo, višji je naš socialni status –, se nam zdi, da moramo vanj investirati in ga čim bolj optimizirati. Medtem ko (hkrati) gledamo Netflix na ogromnem televizorju (in na dvakratni hitrosti), kupujemo superge na spletu in odpisujemo na šefovo e-pošto, naš dopust vedno pogosteje ostaja neporabljen, mi pa počasi drsimo v izgorelost.

