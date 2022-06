Naslovnica jutrišnje Mladine: VZPOREDNA DRŽAVA

Tudi po volilnem porazu je Janševa vlada še vedno masovno kadrovala in gradila svojo verzijo Slovenije

Jutri izide nova Mladina! Fotografiji na naslovnici je ujel Borut Krajnc, za oblikovanje pa je poskrbel Ivian Kan Mujezonović. Več o vzporedni državi in tem, kako je tudi po volilnem porazu Janševa vlada še vedno masovno kadrovala in gradila svojo verzijo Slovenije, preberite v novi številki Mladine, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 3. junija, dalje.

