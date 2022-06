Poletni filmski večeri na prostem

Sezono filmov na prostem bodo v Kinodvoru pričeli s Kinodvoriščem, letnim kinom v atriju Slovenskih železnic

Kinodvorišče

© Domen Pal

Tudi letos bodo v Kinodvoru sezono filmov na prostem pričeli s Kinodvoriščem, letnim kinom v atriju Slovenskih železnic, s katerim bodo poskrbeli za poletno vzdušje od 9. junija do 10. julija s projekcijami vsak večer ob 21.30. Kinodvorišče bodo odprli 9. junija, s premiero filma Luzzu (r. Alex Camilleri), ki jo pripravljajo v sodelovanju s festivalom Kino Otok. Prvenec malteško-ameriškega režiserja je univerzalna pripoved o malem človeku, ki skuša preživeti, razpet med tradicijo in zahteve sedanjosti.

V atriju Slovenskih železnic bodo junija premierno predstavili še dva filma. Pariz, 13. okrožje (r. Jacques Audiard), zgodba o ljubezni, seksu in prijateljstvu v času družabnih omrežij, bo na sporedu od 15. junija. S festivala Kino Otok 29. junija na redni spored prihaja Memoria tajskega poeta Apichatponga Weerasethakula, ki nas v svojem prvem filmu, posnetem zunaj domovine, skupaj s Tildo Swinton in Jeanne Balibar popelje na osebno in skupnostno popotovanje po Kolumbiji, ki ga sproži skrivnostni pok.

Kinodvorišče bo tudi prizorišče letošnjega sodelovanja s festivalom Druga godba, ko bodo prikazali dva glasbena dokumentarca: 23. junija film Hir vi muv hir vi gruv (r. Sergej Kreso), v katerem se DJ Robert Soko, ki je kot najstnik pobegnil iz vojne v Jugoslaviji, v iskanju "novega zvoka Evrope" srečuje z begunci iz Sirije in Afganistana. 30. junija pa se boste v Kraljih rumbe (r. Alan Brain) prepustili kongovski rumbi v radostnem poklonu osvobajajoči moči glasbe.

Tudi julijski program bo pester: 1. julija bodo premierno predstavili Sončni zaton. V od sonca razbeljeni zgodbi o premožni britanski družini na počitnicah v mehiškem Acapulcu in nenavadni odločitvi, zaradi katere privrejo na plan družinske napetosti, nastopata Tim Roth in Charlotte Gainsbourg. 8. julija bodo na Kinodvorišču predvajali še eno filmsko klasiko iz cikla Novi Hollywood Francoska zveza. Prvi del Kinodvorišča bodo 9. julija sklenili s premiero filma Lux Æterna v režiji razvpitega francoskega avtorja Gasparja Noéja. V psihedelični meditaciji o snemanju filmov in “sodobnem zažiganju čarovnic” navdušujeta Charlotte Gainsbourg in Béatrice Dalle.

Od 14. julija do 6. avgusta bo potekal Film pod zvezdami, letni kino na dvorišču Ljubljanskega gradu. Med 9. in 20. avgustom se bodo z večernimi projekcijami vrnili na Kinodvorišče, med 22. in 25. avgustom zaključili pa bodo potekale brezplačne projekcije Letnega Kinodvora na Kongresnem trgu.