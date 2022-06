Ministrica Bobnar: »Nasilnežev ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki«

Nova ministrica za notranje Tatjana Bobnar zadeve obljublja, da bodo pripravili analizo glob in prekrškov zaradi kršenja covidnih odlokov

Resorni ministrstvi in služba vlade za zakonodajo bodo do konca avgusta pripravili analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitev ukrepov v času epidemije covida-19. Vlada je danes tudi preklicala sklepe prejšnje vlade o vložitvi tožb za povrnitev stroškov policije na štirih protestnih shodih.

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je na novinarski konferenci po seji vlade sporočila, da je vlada danes sprejela dva sklepa, ki se nanašata na prekrške, izrečene v času epidemije covida-19, in tožbe za stroške policije na neprijavljenih shodih.

S prvim sklepom je ministrstvoma za notranje zadeve in za pravosodje naložila, da do konca avgusta skupaj s službo vlade za zakonodajo pripravijo analizo vseh pravnih podlag in odlokov, na osnovi katerih so bili času epidemije covida-19 proti posameznikom uvedeni različni prekrškovni postopki ali izrečene globe. V okviru analize bodo opredelili različne kategorije prekrškov oz. postopkov. Ob tem je spomnila, da gre za odloke, ki jih je ustavno sodišče že prepoznalo kot neustavne.

"Šele na podlagi analize se bo mogoče odločiti o nadaljnjih korakih glede identificiranih pomanjkljivosti. Ključno merilo pri tem bo načelo ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti. Ne gre za potezo velikega čopiča. Nasilnežev ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki," je poudarila.

"Šele na podlagi analize se bo mogoče odločiti o nadaljnjih korakih glede identificiranih pomanjkljivosti. Ključno merilo pri tem bo načelo ustavnosti, zakonitosti in sorazmernosti. Ne gre za potezo velikega čopiča. Nasilnežev ne bomo enačili z miroljubnimi protestniki."



Tatjana Bobnar,

ministrica za notranje zadeve

Z drugim sklepom pa je vlada danes preklicala sklepe prejšnje vlade iz decembra 2021 o vložitvi tožb za povrnitev stroškov policije na štirih protestnih shodih. Delovna skupina državnega odvetništva je namreč svetovala ministrstvu za notranje zadeve, da se nove tožbe ne vlagajo, že vložene pa umaknejo.

Bobnar je ob tem poudarila, da so posegi v ustavno pravico dopustni le izjemoma, ta poseg pa mora biti nujen in sorazmeren. Poudarila je še, da zgolj formalna pomanjkljivost, kot je neprijava protestnega shoda, ne utemeljuje zahtevkov za povrnitev stroškov policije. Ta formalna pomanjkljivost je namreč že sankcionirana z globo, ki jo je policija tudi izrekla.

6I8JoQsElc8