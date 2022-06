»Trump je sklical drhal, zbral drhal in prižgal ogenj tega napada«

Nekdanji ameriški predsednik v središču poskusa državnega udara

© Wikimedia Commons

Preiskovalni odbor napada privržencev Donalda Trumpa na zvezni kongres 6. januarja lani je na prvem javnem zaslišanju po več kot letu dni preiskave v četrtek ameriški javnosti predstavil tezo o poskusu državnega udara, na čelu katerega je bil takratni predsednik ZDA, ki ne sprejema poraza na volitvah.

"Predsednik Trump je sklical drhal, zbral drhal in prižgal ogenj tega napada," je povedala podpredsednica odbora, republikanka Liz Cheney iz Wyominga, ki bo zaradi nasprotovanja Trumpu izgubila strankarske volitve za ponovno izvolitev.

Predsednik odbora, demokrat Bennie Thompson iz Mississippija, je Trumpa obtožil, da je v središču zarote. "6. januar je bil vrhunec poskusa državnega udara, predrzen poskus strmoglavljenja vlade. Nasilje ni bilo naključno," je dejal.

Na prvem od skupaj šestih javnih zaslišanj sta Thompson in Cheney predstavila celovito podobo dogajanja, prikazali so doslej še neobjavljene videoposnetke napada na kongres, na koncu pa zaslišali kongresno policistko Caroline Edwards, ki je bila med napadom dvakrat ranjena, ter britanskega filmarja Nicka Questeda, ki je pred in med napadom snemal dokumentarec o skrajno desničarski skupini Ponosni fantje.

Trump je na televizijskem soočenju pred volitvami 2020 Ponosne fante pozval, naj se "umaknejo in bodo pripravljeni". Po tej izjavi se je njihovo članstvo potrojilo. Pred nekaj dnevi je zvezno tožilstvo voditelja Ponosnih fantov in sorodne organizacije Varuhi prisege obtožilo zarote vstaje proti vladi, zaradi česar jima grozi 20 let zapora.

Odbor je z videoposnetkom Questeda, ki je 5. januarja posnel skrivno srečanje med voditeljema obeh desničarskih organizacij v podzemni garaži, dokazoval, da je bil napad na kongres organiziran in ne spontan protest državljanov.

Bennie Thompson,

predsednik preiskovalnega oodbora

Več sto Ponosnih fantov je namreč nekaj ur pred zborovanjem pred Belo hišo, na katerem je Trump privržence pozval, naj gredo nad kongres, prebilo prvo zaščitno ograjo pred kongresom, ko je bila ranjena policistka Edwardsova.

Med prikazovanjem videoposnetkov divjanja Trumpovih privržencev so v odboru predvajali Trumpove pohvalne besede o njih. "Ti ljudje so polni ljubezni," je govoril, medtem ko je video prikazoval pretepanje in pozive k umoru podpredsednika ZDA Mika Pencea.

Javna zaslišanja ameriški analitiki primerjajo z drugo ustavno obtožbo, ki je doletela Trumpa po napadu, vendar s to razliko, da je sedaj dokazov več in je podoba popolnejša.

Vodja republikanske manjšine v predstavniškem domu kongresa Kevin McCarthy, ki je nemudoma po napadu obsojal Trumpa in napovedoval preiskavo ter kaznovanje odgovornih, je javna zaslišanja sedaj označil za najbolj politična in najmanj legitimna v ameriški zgodovini.

Zaslišanje so prenašale vse ameriške televizijske mreže razen televizije Fox News, ki jo gledajo republikanci in Trumpovi privrženci.

Nastaja pretresljiva podoba o tem, kako bi se lahko 250 let stara demokracija skoraj izrodila zaradi muhavosti populista, ki ni sposoben sprejeti poraza. Odbor dokazuje kako si je Trump izmislil zgodbo o volilnih prevarah, čeprav so ga sodelavci in družinski člani prepričevali, da je izgubil.

Obkrožil se je z ljudmi, ki so laž sprejeli, kot je nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani, in zaprl vrata tistim, ki so trdili nasprotno. Po besedah Cheney je šlo za izdelan načrt v sedmih točkah za državni udar. Ta je slonel na tem, da podpredsednik Mike Pence 6. januarja zavrne formalno potrditev volilnih izidov po državah, lažni Trumpovi elektorji pa bi potem dali glasove njemu in bi ostal na oblasti.

Pence je sodelovanje pri naklepu zavrnil, zato ga je Trump javno mrcvaril pred privrženci, ki so ga med napadom želeli obesiti. V četrtek je bilo slišati izjavo priče, da je Trump v Beli hiši dejal, da si Pence verjetno to zasluži.

Odbor je prikazal izjavo nekdanjega Trumpovega svetovalca Jasona Millerja, ki je dejal, da so predsedniku vsi govorili, da je izgubil volitve. Nekdanji pravosodni minister Bill Barr je preveril obtožbe o prevarah in ugotovil, da jih ni bilo in tudi ta izjava je bila prikazana. Takoj za njo pa tudi izjava Ivanke Trump, da spoštuje Barra in je sprejela njegov sklep, da je oče izgubil.

Odbor bo do konca meseca dokazoval, kako je Trump skušal volilni poraz spremeniti v zmago s pritiskom na državne uradnike v državah, ter med drugim z idejo, da se zasežejo volilni stroji. Odbor bo pokazal tudi, kako se je Trump po tem, ko je naščuval množico, naj gre nad kongres, umaknil v Belo hišo in užival v neposrednem televizijskem prenosu napada.

Njegovi sodelavci in tudi sin Donald Trump mlajši so ga pozivali, da gre v javnost in zahteva od napadalcev, da se umaknejo. Čakal je več kot dve uri, preden jim je povedal, da so čudoviti, vendar pa je čas, da gredo domov. Napad se je po prihodu policijskih okrepitev in nacionalne garde končal, kongres pa je potrdil volilno zmago demokrata Josepha Bidna.

Vendar pa po besedah Thompsona grožnja ameriški demokraciji še ni končana. Cheney je dejala, da je Trump edini predsednik v zgodovini, ki ni hotel mirno predati oblasti. Malce pred zaslišanjem je spet sporočil, da so bili napadalci del največjega gibanja v zgodovini Amerike.

Trump razmišlja o ponovni predsedniški kandidaturi in odbor upa, da bo z javnimi zaslišanji prepričal dovolj Američanov, da si njihova država tega enostavno ne more privoščiti.

