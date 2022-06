Rusija obtožena vojnih zločinov nad civilisti

Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je v poročilu Rusijo obtožila vojnih zločinov nad civilisti v mestu Harkov

Mednarodna nevladna organizacija Amnesty International je v danes objavljenem poročilu Rusijo obtožila vojnih zločinov nad civilisti v mestu Harkov. Tamkajšnji prebivalci naj bi bili od 24. februarja med drugim tarča kasetnih bomb in neselektivnega obstreljevanja, pri čemer je bilo ubitih in poškodovanih več sto civilistov.

Kot navaja AI v poročilu z naslovom Kdorkoli lahko umre v kateremkoli trenutku, so bili prebivalci drugega največjega ukrajinskega mesta od začetka ruske invazije izpostavljeni nenehnim napadom na stanovanjska območja, pri čemer so ruske sile uporabljale tako kasetne bombe kot nevodene rakete in topniško strelivo.

Takšno ravnanje so avtorji poročila označili za vojne zločine, pri čemer so zapisali, da gre morda celo za primere namernega ciljanja na civiliste, saj da so napadalci vedeli za število žrtev, ki jih povzročajo med prebivalci Harkova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Amnesty International je našel dokaze, da je ruska vojska uporabljala kasetne bombe tipa 9N210 in 9N235, kot tudi kasetne mine. Obe vrsti orožja sta prepovedani z mednarodnimi konvencijami, ki jih Rusija sicer ni podpisala.

"Ljudje so bili ubiti v njihovih domovih in na ulicah, na igriščih in na pokopališčih, medtem ko so čakali na humanitarno pomoč ali ko so kupovali hrano in zdravila."



Donatella Rovera,

predstavnica Amnesty International

Od začetka vojne v Ukrajini so tudi Združeni narodi večkrat opozorili na rabo kasetnih bomb, pri čemer so dodali, da naj bi te koristila tudi Ukrajina, ki prav tako ni podpisnica konvencije o prepovedi kasetnega streliva iz leta 2008.

Kasetno bombo sestavljajo številne manjše bombe, ki se, potem ko kasetna bomba po izstrelitvi z letal ali iz topov eksplodira v zraku, raztrosijo po več sto metrov širokem območju. Ker mnoge ne eksplodirajo takoj, predstavljajo veliko grožnjo civilnemu prebivalstvu še dolgo po koncu konfliktov.

Kasetne mine kombinirajo "najhujše značilnosti kasetnega streliva in protipehotnih min," so še zapisali pri AI.

Dvomesečno obstreljevanje mesta, ki se je v veliki meri prenehalo z umikom ruske vojske iz okolice Harkova, je mestu, ki je pred vojno štelo 1,5 milijonov prebivalcev, prineslo masovno uničenje.

"Ljudje so bili ubiti v njihovih domovih in na ulicah, na igriščih in na pokopališčih, medtem ko so čakali na humanitarno pomoč ali ko so kupovali hrano in zdravila," je obseg tragedije opisala predstavnica AI Donatella Rovera.

AI je za potrebe poročila opravil preiskave v zvezi z 41 ruskimi napadi, ki so ubili vsaj 62 ljudi in jih 196 poškodovali. V dveh tednih v aprilu in maju so opravili 160 pogovorov s preživelimi, sorodniki žrtev, očividci in zdravniki.