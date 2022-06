Koliko slovenskih državljanov se bo letos odpravilo na počitnice? In kolikokrat?

Raziskava Vise razkriva plačilne navade slovenskih državljanov doma in v tujini

Od vprašanih se jih bo 41 odstotkov letos enkrat odpravilo na počitnice, nekaj več kot 26 odstotkov jih bo šlo dvakrat oz. trikrat, skoraj 15 odstotkov štirikrat ali petkrat, prek 25 odstotkov pa več kot petkrat.

© Faungg / Fickr

Prebivalci Slovenije so pri plačevanju na potovanjih v tujini enako naklonjeni gotovini in karticam ter pametnim napravam, je pokazala raziskava, ki jo je v osmih državah srednje in vzhodne Evrope izvedel ameriški ponudnik storitev kartičnega poslovanja Visa. Raziskava kaže tudi, da so potovanja po koronskem premoru v velikem zamahu nazaj.

Raziskava Potovalne in plačilne namere 2022 je pokazala, da 50 odstotkov vprašanih v Sloveniji za plačevanje na potovanjih v največji meri uporablja gotovino. Skoraj polovica anketiranih, natančneje 49 odstotkov, pa jih uporablja brezstični način plačevanja, bodisi s plačilnimi karticami ali pametnimi napravami.

Naprave, kot sta pametni telefon ali pametna ura, jih uporablja skoraj desetina. Ta trend se je, kot so pojasnili pripravljavci raziskave, razvil v času pandemičnih omejitev, navade pa so se prijele in ostajajo v plačilnih preferencah tudi na potovanjih v tujino.

Skoraj dve tretjini anketirancev iz Slovenije pri tem ocenjujeta, da sta glavni prednosti plačevanja s plačilnimi karticami v tujini hitrost in priročnost, več kot polovica pa jih prednost vidi v tem, da ni potrebe po lokalni denarni valuti. Pri plačevanju posameznih storitev v tujini anketiranci iz Slovenije po plačilnih karticah v največji meri posegajo na bencinskih servisih, pri nakupovanju v trgovskih centrih, ter za nakupe izdelkov vsakdanje potrošnje.

Velika večina anketiranih prebivalcev Slovenije (91 odstotkov) uporablja doma in na potovanjih v tujini isto kartico, devet odstotkov pa jih za plačila v tujini uporablja drugo kartico. Kot razloge za takšno prakso navajajo občutek večje varnosti, če v tujini ne uporabljajo svoje primarne plačilne kartice (61 odstotkov), boljši nadzor nad porabo (38 odstotkov) in boljše menjalne tečaje (23 odstotkov).

Raziskava kaže tudi, da so potovanja po koronskem premoru v veliki meri nazaj. Anketiranci iz Slovenije v primerjavi z drugimi državami celo izstopajo glede načrtovanih potovanj v tem letu. Potovanje, daljše od treh noči, tako načrtuje 62 odstotkov vprašanih. Več kot polovica, natančneje 57 odstotkov, jih načrtuje potovanje na Hrvaško, precej daleč sledijo Italija (22 odstotkov), Španija (19 odstotkov) in Grčija (18 odstotkov).

Slovenski državljani se radi odločijo tudi za kratke oddihe ob koncu tedna. Takšne poti načrtuje 44 odstotkov vprašanih. Tri najbolj priljubljene prestolnice za izlete ob koncu tedna, ki bi jih Slovenci radi obiskali v tem letu, so Dunaj, London in Pariz.

Nekaj manj kot četrtina oziroma 23 odstotkov jih potuje v tujino tudi z namenom nakupovanja. Med najbolj priljubljenimi nakupovalnimi destinacijami so Avstrija (58 odstotkov), Italija (54 odstotkov) in Hrvaška (46 odstotkov).