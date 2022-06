Drugačna inteligenca

Pizza Dalle

Na področju razvoja umetne inteligence v zadnjih mesecih opažamo otipljiv napredek. Med najbolj vidnimi aspekti je oznanitev modela DALLE-2, ki omogoča izjemno realistično poustvarjanje slik na podlagi besedilnega opisa. Meme zabava, ki se trenutno širi s pomočjo mlajšega brata DALLE-mini, bo prešla na višji nivo, a glede na osupljivo raven zmogljivosti, se tudi celotni kreativni in medijski industriji kmalu obeta revolucija.

Googlov inženir medtem trdi, da se njihov jezikovni model LaMDA zaveda samega sebe. Transkript dialoga, ki ga je objavil kot dokaz, je srhljiv. A tudi če ne gre zgolj za publiciteto, smo od splošne umetne inteligence (AGI) menda še vedno precej oddaljeni.

Morda pa imamo zgolj napačno perspektivo. Avtor in umetnik James Bridle zavrača antropocentrističen pogled na dojemanje inteligence in poudarja, da so vzorci obnašanja živali in rastlin v biološkem svetu prav tako pomembna oblika inteligence, ki jo moramo začeti spoštovati in poskusiti bolje razumeti.

