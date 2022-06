»Velika napaka je bila, da Pahor in Cerar nista zamenjala Janševih kadrov«

IZJAVA DNEVA

"Točno te kadrovske menjave so zelo jasna in razumna predvolilna obljuba predsednika vlade Roberta Goloba. Po moji oceni je bila velika napaka, da vladi Boruta Pahorja in Mira Cerarja nista zamenjali kadrov Janeza Janše. Videli smo, kako je Janševa vlada dobesedno kanibalizirala vse institucije, v katere je postavila svoje kadre. Zakaj so se ta kadrovanja zgodila, je jasno: SDS namreč razume državo kot nekoč partija, da stranka je država."

(Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec o tem, da so bili v stranki vedno ostri kritiki političnega kadrovanja; v intervjuju za Delo)