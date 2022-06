Sprejeta novela zakona o nalezljivih boleznih

Odpravljena je ugotovljena neustavnost

Anuška Podvršič, Katarina Bervar Sternad in Matija Urankar, predstavniki Pravne mreže za demokracijo z izvorno različico zakona, ki je bila v parlament vložena lanskega decembra

© Borut Krajnc

Poslanci so na današnjem glasovanju z 49 glasovi za in 20 glasovi proti sprejeli novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki po navedbah predlagateljev odpravlja ugotovljeno neustavnost. Prav tako uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov za obvladovanje epidemije.

Novelo so podprli v koaliciji, proti so glasovali v SDS, v NSi pa so se glasovanja vzdržali.

Novela strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Poleg tega uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. DZ se bo sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval.

Novela ne uvaja obveznega cepljenja proti covidu-19, prav tako ne predvideva dodatnega zapiranja šol in ne nalaga obveznega nošenja mask v šolah. Ne uvaja niti novih prekrškovnih postopkov ali glob, ampak nekatere celo črta, navajajo predlagatelji.

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih so pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, v zakonodajni postopek pa vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Janjo Sluga (Svoboda).

Svojih podpisov sicer niso prispevali poslanci SD Meira Hot, Bojana Muršič in Damijan Zrim. Kot je za STA tedaj pojasnila Hotova, se sicer s samo vsebino predloga novele zakona načeloma strinjajo, a menijo, da bi bila primernejša obravnava po rednem postopku. Podobno so opozorili tudi v nekaterih nevladnih organizacijah in iniciativah.

Pred DZ se je v času glasovanja zbralo tudi nekaj deset protestnikov, nezadovoljnih z načinom sprejemanja novele.

Poslanka NSi Iva Dimic je v izjavi po končanem glasovanju v DZ dejala, da NSi ne bo ovirala aktualne vlade pri soočanju in upravljanju z epidemijo covida-19, zato predlogu novele niso nasprotovali. Mandat prejšnje vlade, v kateri je sodelovala tudi NSi, je skoraj v celoti zaznamoval boj z epidemijo, je spomnila poslanka. Pri tem je obžalovala, da so se ves čas ukvarjali z "destruktivno" opozicijo, ki ni bila pripravljena podpreti nobenega zakonskega predloga. Epidemijo bi po njenem mnenju lažje obvladali, če bi politika pokazala več enotnosti in modrosti.

Kot je poudarila, virus nima politične barve in NSi svoje politike ne bo gradila na tem, da se igra z zdravjem in življenjem ljudi. Nove vlade pri soočanju z epidemijo ne bodo spotikali in ji ne bodo nagajali, saj v polnosti prevzema odgovornost za vse ukrepe, je navedla.

Sprejeta novela po njenih besedah predstavlja pravno podlago za vodenje epidemije nalezljive bolezni, in sicer tako v primeru covida-19 kot morebitnih drugih epidemij v prihodnosti. Glede na to bi morala biti novela kakovostno pripravljena in bi morala upoštevati tako priporočila epidemiološke stroke kot tudi ustavnopravni vidik, kar pa v NSi ne morejo trditi.