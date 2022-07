Glavobol

Izgubljenih 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev je posledica nepremišljenega zadolževanja Janševe vlade in ustvarjanja predvolilne gospodarske rasti

Slovenija se zdaj spoprijema z najhujšo draginjo v zadnjih 26 letih in država bo morala intenzivneje pomagati ljudem in gospodarstvu, evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen (desno), pa je sporočila, da bo Slovenija iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost prejela le 1,5 milijarde evrov namesto predvidenih 1,8 milijarde evrov, ker smo lani, v času vlade Janeza Janše (levo), dosegli bistveno višjo gospodarsko rast od napovedane jeseni 2020, in to z zadolževanjem.

© Borut Krajnc

V trenutku, ko se Slovenija spoprijema z najhujšo draginjo v zadnjih 26 letih – junija letos je inflacija na letni ravni dosegla 10,4 odstotka, kar je največ po juliju 1996 – in bo morala država intenzivneje pomagati ljudem in gospodarstvu, je država ostala brez 300 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, na katere je seveda računala. Konec preteklega tedna je namreč evropska komisija sporočila, da bo Slovenija iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost prejela le 1,5 milijarde evrov namesto predvidenih 1,8 milijarde evrov. Razlog? Ker smo lani dosegli bistveno višjo gospodarsko rast od napovedane jeseni 2020. A to znižanje nepovratnih sredstev ni edina posledica z volitvami motiviranega pregrevanja gospodarske rasti zadnje leto Janševe vlade. Vlada je namreč z javnim denarjem, javnimi naročili, seveda z zadolževanjem, ustvarila navidezno gospodarsko rast: a ob rekordni, 8,1-odstotni lanski gospodarski rasti smo namreč zabeležili eno največjih poslabšanj javnih financ v EU. Ker smo to rast financirali z zadolževanjem.