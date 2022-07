Na zabavi nemških socialdemokratov naj bi omamili več žensk

Zabave se je udeležil tudi kancler Olaf Scholz

Olaf Scholz, nemški kancler

© Thomas Imo / photothek.net

Na zabavi vladajoče nemške socialdemokratske stranke (SPD), ki se je je udeležil tudi kancler Olaf Scholz, so ta teden najmanj devet žensk omamili z drogo za posilstvo. V stranki so v soboto dogajanje potrdili, preiskava že poteka.

Sovodja SPD Lars Klingbeil je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal, da je šokiran. "Jezen sem, da se je kaj takega zgodilo na dogodku, ki ga je organizirala stranka," je dejal ter izrazil upanje, da bodo odkrili krivce.

Berlinska policija je potrdila, da dogajanje preiskuje, potem ko je 21-letna ženska vložila prijavo o dogodku. Kot je pojasnila, se dan po zabavi ni spomnila ničesar o dogajanju, zato je odšla na pregled v bolnišnico.

Na tradicionalni poletni zabavi je bilo okoli tisoč ljudi, poleg kanclerja tudi poslanci stranke. Šlo je sicer za dogodek, na katerega so lahko prišle samo vabljene osebe.

Policiji naj bi povedala, da ji je bilo slabo, čeprav je na zabavi samo jedla in pila brezalkoholne pijače.

Stranka je vsem, ki so bili na zabavi v sredo zvečer, poslala elektronsko sporočilo, v katerem so obsodili "strašno dejanje" ter izrazili upanje, da bodo odkrili odgovorne in jih kaznovali.

Na tradicionalni poletni zabavi je bilo okoli tisoč ljudi, poleg kanclerja tudi poslanci stranke. Šlo je sicer za dogodek, na katerega so lahko prišle samo vabljene osebe.

T. i. droge za posilstvo običajno dajo v pijačo ali hrano, žrtve pa so nato zmedene in se niso sposobne upreti spolnemu napadu.