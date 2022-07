»Komunistično diktaturo ste zamenjali z diktaturo maksimiziranja potrošništva«

IZJAVA DNEVA

"Da, potrošništvo do maksimuma, druge izbire ni. To je konec politike. Če se neusmiljeno izrazim, ste v vzhodni Evropi 30 let nazaj zamenjali komunistične diktature z diktaturo maksimiziranja potrošništva. Nisem čisto prepričan, katera od obeh je boljša, a obema je skupno to, da prave politike v resnici ne premoreta. Politika je trenje mnenj o tem, kakšno družbo in svet hočemo zgraditi. Vse tiste, ki so resnično zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb, poskušam prepričati, naj nehajo govoriti o podnebju in začnejo razmišljati o procesih, kako svet spremeniti politično in socialno. Le to bi lahko prineslo spremembe za okolje."

(Britanski raziskovalec politične ekologije in ekonomije Erik Swyngedouw o tem, da če želimo resnične spremembe, je nekaj treba storiti glede potrošniškega družbenega sistema, ki v obliki neoliberalnega kapitalističnega trga zahteva nenehno rast; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)