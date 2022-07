Na Šrilanki razglasili izredne razmere

Izredne razmere omogočajo vojakom, da aretirajo in pridržijo osumljence, predsedniku pa, da sprejme predpise, ki razveljavijo veljavne zakone v primeru nemirov v državi

Vršilec dolžnosti šrilanškega predsednika Ranil Wickremesinghe je v državi danes razglasil izredne razmere. Ukrep je sprejel pred glasovanjem parlamenta o novem predsedniku države, za položaj katerega se tudi sam poteguje. Glede na javnomnenjske ankete ima Wickremesinghe precej možnosti, da bo izvoljen na ta položaj.

To je "v interesu javne varnosti", je razglasitev izrednih razmer v svoji izjavi utemeljil Wickremesinghe. Ukrep je namenjen varovanju javnega reda ter vzdrževanju oskrbe in storitev, ki so nepogrešljive za življenje, je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Izredne razmere omogočajo vojakom, da aretirajo in pridržijo osumljence, predsedniku pa, da sprejme predpise, ki razveljavijo veljavne zakone v primeru nemirov v državi.

Izredne razmere so bile v državi že razglašene, vendar se parlament ni sestal, da bi ratificiral izjavo, kot je zahtevano. Wickremesinghe jo je sedaj podaljšal v interesu javne varnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premier Wickremesinghe je bil imenovan za vršilca dolžnosti predsednika po tistem, ko je dosedanji predsednik Gotabaya Rajapaksa prejšnji teden odstopil in pobegnil iz države. K temu so ga prisilili številni nezadovoljni protestniki, ki so konec minulega tedna zasedli predsedniško palačo, nato pa še druge javne ustanove.

Wickremesinghe je nato protestnikom odredil umik iz državnih ustanov ter vojski in policiji naročil, naj storita vse potrebno za vzpostavitev reda v državi.

Parlament naj bi to sredo volil novega predsednika države. Wickremesinghe je eden od dveh kandidatov, ki imata največ možnosti za izvolitev. Za položaj se sicer potegujejo štirje kandidati. Šestkratnega nekdanjega premierja za predsednika države podpira tudi stranka bivšega predsednika Rajapakse, ki ostaja največja politična sila v parlamentu.

Mnogi protestniki sicer želijo, da se Wickremesinghe umakne, saj ga vidijo kot zaveznika Rajapakse, poroča dpa.

Obsežne protivladne proteste na Šrilanki je sprožila najhujša gospodarska kriza v otoški državi po osamosvojitvi od britanskega imperija leta 1948. Šrilanka namreč že več mesecev trpi zaradi hudega pomanjkanja hrane, goriva in zdravil, ki sta ga med drugim povzročila velik zunanji dolg in pomanjkanje tujih valut, pa tudi vpliv pandemije covida-19 na turizem, enega glavnih virov dohodka države.

