Rusija dodala Slovenijo na seznam neprijateljskih držav

Poleg Slovenije so bile na seznam neprijateljskih držav danes uvrščene še Grčija, Danska, Slovaška in Hrvaška

Bilo je nekoč: nekdanji slovenski predsednik Danilo Türk in (še vedno aktualni) ruski predsednik Vladimir Putin

© UKOM / Stanko Gruden, STA

Rusija je danes Slovenijo dodala na seznam držav, ki izvajajo neprijateljska dejanja do ruskih diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini. Uvrstitev na seznam pomeni, da Slovenija ne bo mogla več najemati ljudi za delo na svojih diplomatskih predstavništvih v Rusiji, piše ruska tiskovna agencija Tass.

"Vlada je posodobila seznam tujih držav, ki izvajajo neprijateljska dejanja do ruskih diplomatskih in konzularnih misij v tujini," piše v izjavi, ki so jo objavili v Moskvi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je izvršni ukaz o ukrepih proti državam, ki so na seznamu, sprejel 23. aprila. Seznam določa, s koliko posamezniki v Rusiji lahko države, ki so na njem, sklenejo pogodbe o zaposlitvi na diplomatskih in konzularnih predstavništvih.

Izjava ruske vlade

Kot piše Tass, ima Grčija omejitev 34 ljudi, Danska 20, Slovaška 16, medtem ko Slovenija in Hrvaška ne moreta več zaposlovati ljudi.

Že maja so bile omejitve uvedene za ZDA in Češko, seznam, ki ga je potrdila ruska vlada, pa po pisanju Tassa ni zaključen in se lahko glede na sovražna dejanja tujih držav proti Rusiji razširi.

Rusija je že maja naložila Sloveniji zmanjšanje števila diplomatskega osebja za štiri osebe, ob 30. obletnici navezave diplomatskih odnosov med Slovenijo in Rusijo pa je rusko ministrstvo za zunanje zadeve izrazilo obžalovanje, da so se slovenske oblasti v zadnjih mesecih odločile zavzeti sovražno stališče do Moskve.