»Ali bomo še naprej prodajali orožje? Seveda ga bomo.«

Vučić napovedal, da bo Srbija še naprej prodajala orožje

Srbski predsednik Aleksandar Vučić

© Wikimedia Commons

Srbija bo še naprej prodajala orožje tam, kjer je mogoče in v skladu z mednarodnimi predpisi, saj gre za preživetje države, je po strmoglavljenju ukrajinskega letala s srbskim orožjem v Grčiji po poročanju srbske tiskovne agencija Beta dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Atene zaradi strmoglavljenja letala še čakajo na pojasnila iz Beograda.

Tovorno letalo Antonov An-12, ki je strmoglavilo v soboto na severu Grčije, je bilo na poti v Bangladeš, tja pa bi moralo dostaviti 11,5 tone min srbske izdelave.

Vučić je padec letala označil za "prometno nesrečo" in napovedal, da bo Srbija še naprej prodajala orožje drugim državam. "Ali ga bomo še naprej prodajali? Seveda ga bomo. To je vprašanje preživetja Srbije, ne pade mi na pamet, da bi uničeval lastno državo," je povedal v četrtek med obiskom egiptovskega predsednika Abdela Fataha al Sisija v Beogradu.

Po njegovih besedah se za orožje iz Srbije zanimajo vsi, "ker vsi potrebujejo vse". "Prodajamo ga, da bi imeli višje plače in pokojnine. In ga bomo še naprej prodajali, tako Bangladešu kot Cipru in Togu, vsakemu pooblaščenemu končnemu uporabniku," je Vučić pojasnil na predstavitvi sredstev srbske vojske in izdelkov državne družbe Jugoimport SDPR Al Sisiju.

Egiptovski predsednik si je na predstavitvi lahko ogledal srbske tanke, rakete in druge vrste orožja, Vučić pa mu je poklonil lovsko puško, ki jo izdeluje Zastava oružje in je po besedah Vučića puška "za najboljše lovce in najboljše ljudi".

V Atenah medtem še čakajo pojasnila iz Beograda, zakaj jih niso obvestili o nevarnem tovoru na letalu. "Srbska stran ne more trditi, da so storili vse po pravilih. Niso, in mi čakamo pojasnilo," je v četrtek izjavil grški zunanji minister Nikos Dendias v intervjuju za grški portal Newsbomb.gr.

Dodal je, da bi Srbija, od koder je poletelo letalo, po predpisih morala obvestiti grško upravo za civilno letalstvo o vrsti tovora, česar niso storili.

Letalo je vzletelo iz Niša in je bilo na poti v jordansko prestolnico Aman, kjer je bil načrtovan prvi postanek. Pilot je med letom opazil težave z motorjem in zahteval zasilni pristanek v Kavali v Grčiji, a je letalo strmoglavilo kakih 40 kilometrov pred njim, pri čemer je umrlo vseh osem članov posadke.

