»Nacizem je tedaj številne Nemce spremenil v morilce«

IZJAVA DNEVA

"Vsi nosimo v sebi kali dobrega in zlega, seveda v različnih razmerjih, in da tudi izkazujemo v svojih življenjih dobro in zlo. Koliko dobrega ali slabega iz človekove narave se udejanja, je v največji meri odvisno od družbenega konteksta in okoliščin. Če je vodilna ideologija sovraštvo, filozofija nadčloveka, ki ima pravico pobijati drugačne, filozofija, ki nagrajuje tiste, ki so najbolj učinkoviti v povzročanju trpljenja drugih, se bo pri številnih ljudeh razbohotila nečlovečnost. Dober primer za to je nacizem, ki je tedaj številne Nemce spremenil v morilce, četudi Nemci po svoji naravi niso nič slabši od drugih narodov."

"Ob ponovnem prepoznavanju pomena človečnosti za človeški rod se pojavi vprašanje, kako v svetu, v katerem so uradne vrednote dobrobit posameznika in njemu najbližjih, usmeriti ljudi v skupno dobro, jih ozavestiti o soodvisnosti med posameznikom in skupino ali skupnostjo, aktivirati ljudi za preprečevanje širjenja zla, razviti socialno odgovornost. "

(Anica Mikuš Kos, otroška psihiatrinja, humanitarna delavka, predsednica Slovenske filantropije, o tem, kako naslednje generacije naučiti človečnosti; via Dnevnikov Objektiv)