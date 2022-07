Bomo na slovenskih avtocestah videli policijskega lamborghinija ali porscheja?

IZJAVA DNEVA

"Da se bo z avtocestno policijo zgodilo nekaj odmevnega, je bilo jasno že več tednov, ko so krožile različne informacije, notranja ministrica Tatjana Bobnar in generalni direktor policije Boštjan Lindav pa sta ustanovitev avtocestne policije pospremila kot nekoliko prenagljeno in napovedala delovno skupino, ki bo preučila možne organizacijske rešitve za učinkovit nadzor prometa na avtocestah in hitrih cestah. Kaj se bo zgodilo v (bližnji) prihodnosti, je težko napovedati, a izkušnje iz podobnih visokoletečih projektov kažejo, da se avtocestni policiji ne obeta nič dobrega. Da bomo nekoč na slovenskih avtocestah videli policijskega lamborghinija, kot ga imajo v Italiji, ali porscheja, s katerim se hvalijo avstrijski policisti, pa je bila že pred letom misija nemogoče."

(Novinar Matej Štakul v Dnevnikovem komentarju o avtocestni policiji v Sloveniji)