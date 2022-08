»Čas je za selitev v Rusijo. Ne odlašajte, zima prihaja.«

Promocijski video za Rusijo se norčuje iz sankcij, ki jih je Putinovi državi zaradi napada na Ukrajino naložil Zahod

Rusko veleposlaništvo v Španiji je na Twitterju objavilo promocijski turistični oglas, v katerem se Rusi norčujejo iz sankcij, ki jim jih je naložil Zahod zaradi napada na Ukrajino, obenem pa državljane sveta vabijo, da se preselijo v Rusijo, deželo, kjer se po njihovem cedita med in mleko.

Oglas z naslovom "Čas za selitev v Rusijo" je 53 sekund dolg video, večinoma sestavljen iz privlačnih posnetkov Rusije in njenih znamenitosti.

"To je Rusija," se zasliši glas moškega, ki v angleščini opeva "slastno kuhinjo, lepe ženske, poceni bencin, bogato zgodovino, svetovno znane literature, edinstveno arhitekturo, rodovitno prst, poceni elektriko in vodo, balet, poceni taksije in dostavo, tradicionalne vrednote, krščanstvo, gostoljubje in vodko".

Ob tem se obregne ob Zahod in ZDA z izpostavitvijo, da v Rusiji ni t. i. kulture črtanja ("cancel culture"), omeni rusko gospodarstvo, ki da lahko "vzdrži na tisoče sankcij" in na koncu sklene: "Čas je za selitev v Rusijo. Ne odlašajte, zima prihaja."

P9HIeOWFdsg