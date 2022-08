Golob najbolj priljubljen politik, njegova stranka pa ima še vedno največjo podporo

Največjo vladno stranko Gibanje Svoboda bi po zadnji javnomnenjski anketi volilo dobrih 30 odstotkov vprašanih

Robert Golob, slovenski premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda

© Borut Krajnc

Največjo vladno stranko Gibanje Svoboda bi po zadnji anketi, ki jo je za časnik Delo opravila Mediana, volilo 30,6 odstotka vprašanih. To je približno enako kot zadnja dva meseca, medtem je največji opozicijski stranki SDS na drugem mestu podpora glede na predhodni mesec zrasla za skoraj štiri odstotne točke, volilo bi jo 22,6 odstotka anketiranih.

SD drugi mesec zapored ostaja tretjeuvrščena in je pridobila slabo odstotno točko v primerjavi z julijem. Tokrat bi jo obkrožilo 7,9 odstotka anketiranih. Enak delež, kot je SD pridobila, je Levica izgubila, med njima ostaja opozicijska NSi. Slednji bi glas oddalo 7,1 odstotka, Levici pa 3,8 odstotka.

Resnica tokrat beleži triodstotni delež podpore, SNS 1,4 odstotka, Konkretno 1,1 odstotka, Piratska stranka in Naša dežela po odstotek. Vesno in SLS bi izbralo po pol odstotka vprašanih.

Delež neopredeljenih ostaja majhen - le desetina ne ve, komu bi zaupala glas, slabe dvajsetine ni prepričal nihče.

Sodelujoči so bili tokrat manj kritični do vlade, a jih vseeno več kot pol njeno delo ocenjuje negativno. Dobra četrtina (25,9 odstotka) je delo vlade ocenila kot pozitivno ali zelo pozitivno (julija 21,3 odstotka), 19,9 odstotka jo vidi srednje (julija 21,4 odstotka), 53,3 odstotka pa negativno ali zelo negativno (julija 56 odstotkov), pri čemer je delež ocene zelo negativno - 34,3 odstotka - oba meseca povsem enak.

Srednja ocena dela vlade je tokrat 2,45, julija je bila 2,35 in junija 2,78. Srednja ocena dela DZ je podobna kot prejšnji mesec, tokrat 2,44, julija 2,43 in junija 2,83.

Najbolj priljubljen politik je Robert Golob

Avgusta so sodelujoči v raziskavi javnega mnenja med politiki najbolje ocenili predsednika vlade Roberta Goloba, ki se je torej ponovno zavihtel na vrh barometra priljubljenosti. Kljub višji oceni kot pred enim mesecem je predsednik republike Borut Pahor tokrat drugi. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je obdržal na tretjem mestu.

S sedmega se je na četrto mesto povzpel vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, na petem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Sledijo ji notranja ministrica Tatjana Bobnar, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, prvak NSi Matej Tonin, za njima pa še trije člani vladne ekipe, gospodarski minister Matjaž Han, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan ter zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon.

Političarka, ki je ta mesec dosegla najvišjo rast ocene, je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki je tokrat na 12. mestu. Ministrici za kulturo Asti Vrečko, ki ji je v juliju ocena najbolj zrasla, pa je ta mesec ocena najbolj padla in je na 16. mestu. Na koncu barometra so se zvrstili minister za delo in koordinator Levice Luka Mesec, za njim prvak SDS Janez Janša in nekdanja predsednica SAB, državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Anketo je za Delo Mediana izvedla med 1. in 4. avgustom, v njej je sodelovalo 716 polnoletnih prebivalcev Slovenije.