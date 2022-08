Dolga in strma dirka do enakosti

Najprestižnejšo kolesarsko dirko Tour de France so letos izvedli tudi za ženske. Ovir pa slednjim niso predstavljale le ekstremne temperature in strmi klanci, ampak tudi spolna neenakost. Marsikdo je sicer porogljivo pripomnil, da je Tour de France Femme trajal le 8 dni – tretjino moškega –, a v primerjavi s 109. (!) moško izvedbo, ženske na Touru niso nastopale že več kot 30 let.

Mednarodna kolesarska zveza je šele leta 2020 določila minimalno plačo za profesionalne kolesarke; ta je za 44 % nižja od moške, pa tudi proračuni ekip so bolj skopi. Na Touru so denarne nagrade žensk dosegle le slabo desetino nagrad moških (247.000 proti 2.257.000 €). Če vzamemo v obzir število etap, je kolesar zaslužil 3,47 evra za vsak evro kolesarke.

Da bi žensko kolesarstvo doseglo primerljiv status z moškim, potrebuje več sponzorjev in medijskih prenosov. Dodaten denar oz. njegova redistribucija bi omogočila večjo profesionalizacijo, že tako vznemirljive dirke pa bi bile za javnost še atraktivnejše.

