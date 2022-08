Nematerinstvo je politična tema

Ženske lahko postanejo kanclerke, ne smejo pa odločati o svoji maternici

Demonstracije ob dnevu žensk v Berlinu: vprašanje reprodukcije ostaja ključna tema pravice žensk do samoodločanja.

Teta Fine je vzgojila tri sinove in njeno telo je pripovedovalo skrivnostne zgodbe o spočetju in nosečnosti. V mojem spominu jo sestavljajo prsi, trebuh in boki; spominja na kipce Venere, ki so jih našli v starih naselbinah. Za tretji rojstni dan mi je poklonila punčko, ki je imela namesto las drobne zvitke iz obarvane umetne mase, oblečena pa je bila v rožnat pajacek. Če sem jo obrnila na glavo, je zajokala, duda ji je padla iz ust in očitajoče je strmela vame. Zdela se mi je grda in naravnost nesramna v svoji zahtevi, da skrbim zanjo. Punčko sem odložila v zaboj z igračami in ga zaprla.