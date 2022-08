Putin: »To je brezsramna demonstracija nespoštovanja suverenosti drugih držav«

Ruski predsednik Vladimir Putin je ZDA obtožil podpihovanja konfliktov po svetu

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ZDA obtožil, da si prizadevajo podaljšati konflikt v Ukrajini in da podpihujejo spore tudi drugod po svetu, med drugim z nedavnim obiskom predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu.

"Razmere v Ukrajini kažejo, da si ZDA prizadevajo podaljšati ta konflikt. In popolnoma enako ravnajo v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki, kjer podpihujejo možnost konfliktov," je v govoru na otvoritveni slovesnosti varnostne konference v Moskvi prek video povezave dejal Putin, ki si od uvedbe zahodnih sankcij proti Rusiji prizadeva okrepiti vezi z afriškimi in azijskimi državami, zlasti s Kitajsko.

Ruski predsednik je glede nedavnega obiska predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu dejal, da ta "ameriška pustolovščina ni le izlet posameznega neodgovornega politika, temveč del načrtne, zavestne strategije ZDA za destabilizacijo in povzročitev kaosa v regiji in svetu".

"Ta ameriška pustolovščina ni le izlet posameznega neodgovornega politika, temveč del načrtne, zavestne strategije ZDA za destabilizacijo in povzročitev kaosa v regiji in svetu."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Po Putinovi oceni je bil obisk Pelosi v Taipeiju "brezsramna demonstracija nespoštovanja suverenosti drugih držav", kot tudi nespoštovanja obveznosti ZDA v mednarodni skupnosti, navaja AFP.

Moskva je bila med nedavnim obiskom ameriške političarke na Tajvanu, ki ga Kitajska dojema kot svoje ozemlje, popolnoma solidarna s Kitajsko, katere vojska je v odzivu na obisk izvedla obsežne večdnevne vaje v bližini otoka. Nove vojaške vaje je nato Peking ukazal v ponedeljek, kot odgovor na obisk delegacija ameriških kongresnikov v Taipeiju.

"Razmere v Ukrajini kažejo, da si ZDA prizadevajo podaljšati ta konflikt. In popolnoma enako ravnajo v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki, kjer podpihujejo možnost konfliktov."



Vladimir Putin

Glede vojne v Ukrajini, ki jo je pred skoraj šestimi meseci napadla Rusija, pa je na današnji konferenci spregovoril tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu in zavrnil možnost, da bi Rusija v Ukrajini uporabila jedrsko orožje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Z vojaškega vidika v Ukrajini ni potrebe po uporabi jedrskega orožja, da bi dosegli zastavljene cilje," je dejal Šojgu.

Pr4Hn4bLFEA