V Beogradu protesti proti paradi ponosa

Europride bi v Beogradu moral potekati 17. septembra, a je Vučić napovedal, da bodo dogodek odpovedali ali preložili. Odločitev EU obžaluje, saj gre za temeljne človekove pravice.

Ena od preteklih parad ponosa v Beogradu

© Vesna Lalić

Več tisoč ljudi v Beogradu je v nedeljo protestiralo proti vseevropski Paradi ponosa v srbski prestolnici, potem ko jo je s sklicevanjem na politične razmere v državi že v soboto odpovedal predsednik Aleksandar Vučić. Pri Evropski komisiji upajo, da bodo oblasti našle način za varno in mirno izvedbo Europrida, poroča srbski portal televizije N1.

Nedeljski protest je potekal med cerkveno praznično procesijo, ki so jo vodili duhovniki Srbske pravoslavne cerkve. Po mnenju nekaterih duhovnikov Parada ponosa ogroža tradicionalne vrednote in bi jo morali prepovedati, nekateri protestniki pa so poleg transparentov proti paradi nosili tudi transparente v znak podpore Rusiji, vključno s fotografijami ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Europride bi v Beogradu moral potekati 17. septembra, a je Vučić napovedal, da bodo dogodek odpovedali ali preložili.

"Z veliko pozornostjo bomo spremljali situacijo z Europridom in upamo, da bodo našli način, da zagotovijo mirno in varno izvedbo parade," je za N1 sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije Ana Pisonero.

Pri Evropski komisiji so poudarili, da Evropska unija podpira enakost in zavrača vsako vrsto diskriminacije. "Za Evropsko unijo so to temeljne človekove pravice in pričakujemo, da jih bodo podpirali tudi naši partnerji," so zapisali in dodali, da se Europride že leta zavzema za pravice skupnosti LGBTQ po vsej Evropi in daje glas tistim, ki so zaradi svoje spolne usmerjenosti zelo pogosto diskriminirani.

"Žal nam je, da je Srbija napovedala, da bo odpovedala ali preložila Europride, in mislimo, da ta odločitev zahteva podrobno pojasnilo," so izpostavili.

Vučić je v soboto izjavil, da so odločitev o odpovedi parade sprejeli z večino članov vlade in premierko Ano Brnabić. Po njenem prepričanju je nujno, da Srbija vse kapacitete svojih varnostnih sil usmeri v to, da "prepreči vsako nasilje na Kosovu". Za zagotavljanje varnosti na Europridu zato ne ostaja na voljo dovolj policistov, je dejala.

Koordinator manifestacije Marko Mihailović je medtem v nedeljo za televizijo N1 ponovil, da lahko Europride odpovejo le organizatorji sami, oni pa tega ne nameravajo storiti. Odločitev uradnega Beograda je obenem označil za politično kalkulacijo. Europride naj bi oblasti skušale izkoristiti za odvračanje pozornosti od dogovora med Beogradom in Prištino.

Srbija in Kosovo sta namreč v soboto ob posredovanju EU dosegla dogovor, v skladu s katerim bodo lahko njuni državljani mejo odslej prehajali z osebnimi izkaznicami. A spor glede obvezne zamenjave srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe, ki naj bi jo Priština uvedla s 1. septembrom, ostaja nerešen.

Europride od leta 1992 izmenično poteka v različnih evropskih prestolnicah, Srbija pa naj bi bila njegova prva postaja v južni Evropi.

