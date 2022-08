Vrhunci mednarodne in slovenske plesne produkcije

Sedemnajsta izdaja mednarodnega festivala sodobnega plesa Front@ v Murski Soboti

Made of Space

© Alfred_Mauve

Med 1. in 3. septembrom bo v Murski Soboti potekala 17. izdaja mednarodnega festivala sodobnega plesa Front@. Na desetih festivalskih dogodkih se bodo na štirih prizoriščih predstavili plesni ustvarjalci iz Avstrije, Madžarske, Mehike, Poljske, Romunije, Španije, Ukrajine in Slovenije.

Program festivala, ki se bo začel v soboškem parku, s klovnovsko intervencijo Krotilka stolov, klovnese in plesalke Lingaling, vključuje vrhunske mednarodne in slovenske plesne produkcije.

Predstava Made of Space Španske skupina GN I MC, ki bo predstavljena v Gledališču Park, je bila po mnenju španskih kritikov proglašena za najboljšo koreografijo leta 2021, avtorja Guy Nader in Maria Campos pa sta tudi prejemnika najprestižnejše nemške nagrade za gledališče - Faust.

Avstrijska skupina Liquid Loft tokrat prihaja na festival v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. S serijo plesnih solov Stand- Alones (Poliphony), ki prepletajo gib, govor, glasbo in zvok, sestavljajo plesni dogodek, ki je onkraj klasičnega pojmovanja odrskega dela.

Mladi plesalci iz Poljske, Romunije, Ukrajine in Slovenije se bodo na Odprtem odru v Trubarjevem drevoredu z drznimi in inovativnimi plesnimi miniaturami predstavili v okviru izbora Opus1.

Slovenska produkcija bo predstavljena s predstavo Kje je zlato jajce?, mehiške avtorice Alicie Ocadiz, ki ustvarja tudi v Sloveniji. S predstavo Modro črnilo, ki združuje navidezno resničnost z živo uprizoritvijo, se bo v slovensko - madžarski plesni navezi predstavila avtorica Enya Belak.

Nevsakdanjo intervencijo v javni prostor z naslovom Lov - sreče - lov, podpisuje Jernej Bizjak, ki ustvarja na Danskem in v Sloveniji.

Uprizoritveni del festivala se bo zaključil s plesnim koncertom “Fusion Reactor“, v katerem Žigan Krajnčan, s skupino izjemnih glasbenikov in plesalcev, na senzibilen, mestoma pa energetsko močno nabit način, združuje različne glasbene in plesne žanre.

CLLjdDsGW2k

Tudi sicer bo festival glasbeno obarvan, saj v sodelovanju s festivalom Nindri Indri prinaša tudi pester nočni program na grajskem dvorišču, v katerem se bo predstavila vrsta slovenskih DJ - jev in skupina Moveknowledgment. V živo izvedena glasba pa zaznamuje tudi nekatere plesne predstave.

Festival Front@, ki nastaja s ciljem približevanja vrhunske plesne produkcije gledalcem na severovzhodnem robu Slovenije in obmejnih sosednje Avstrije, Madžarske in Hrvaške, nastaja v produkciji zavoda Flota, v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport ter Mladinskim informativnim in kulturnim klubom iz Murske Sobote, ob podpori Ministrstva za kulturo in Mestne občine Murska Sobota ter številnih sponzorjev in donatorjev.

Podrobnejši program je na voljo na tej povezavi >>