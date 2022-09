Putin: »Pravijo, da Rusija energijo uporablja kot orožje. Kakšen nesmisel!«

Ruski predsednik je prepričan, da največjo grožnjo svetovnemu miru predstavljajo sankcije, s katerimi skuša Zahod oslabiti in izolirati Rusijo. Moč Zahoda po njegovem slabi, prihodnost je v Aziji.

Rusija energije ne uporablja kot orožje proti Evropi, je danes v govoru na gospodarskem forumu v Vladivostoku zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Kot največjo grožnjo svetovnemu miru je izpostavil sankcije, s katerimi skuša Zahod oslabiti in izolirati Rusijo, a mu to, tako Putin, ne uspeva. Moč Zahoda po njegovem slabi, prihodnost je v Aziji.

Pretežen del govora je Putin pričakovano namenil vojni v Ukrajini in njenim posledicam, med katerimi prednjači energetska kriza. Ta posebej pesti Evropo, potem ko se je v minulih mesecih občutno zmanjšal uvoz ruskega plina in se krepi strah, da se utegne že kmalu povsem ustaviti, cene energije pa so posledično eksplodirale.

Zahodni voditelji Moskvi očitajo, da energijo izkorišča kot orožje, medtem ko Rusija odgovornost za zmanjšane dobave pripisuje Zahodu in sankcijam, ki jih je ta proti njej uvedel zaradi vojne v Ukrajini. Pri tem posebej odmeva nedavna ponovna ustavitev plinovoda Severni tok 1.

"Pravijo, da Rusija energijo uporablja kot orožje. Kakšen nesmisel! Kakšno orožje naj bi uporabljali? Dobavljamo toliko, kot je potrebno" glede na prošnje uvoznikov, je udeležencem velikega Vzhodnega gospodarskega foruma danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdil Putin.

Glede same vojne je ruski voditelj danes ponovil trditev, da je bil napad na Ukrajino nujen in je okrepil suverenost Rusije. "Ničesar nismo izgubili in ničesar ne bomo izgubili," je bil odločen po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

"V mednarodnih odnosih je prišlo do nepovratnih, celo tektonskih sprememb."



Vladimir Putin,

ruski predsednik

Kot največjo "grožnjo celotnemu svetu" je nasprotno izpostavil "vročico", s katero zahodne države zdaj uvajajo sankcije proti Rusiji.

Po letih groženj, kot je pandemija covida-19, se svet zdaj sooča z novimi nevarnostmi, je dejal in pojasnil, da pri tem misli predvsem na "sankcijsko vročico Zahoda in njegove neprikrite agresivne poskuse, da drugim državam vsili svoj model obnašanja, da jih oropa njihove suverenosti in jim vsili svojo voljo".

A, kot je zatrdil v govoru, se Rusija s to "gospodarsko, finančno in tehnološko agresijo" dobro spopada, tako da sankcije bolj škodijo Zahodu samemu kot pa njej. "Ne glede na to, kako močno si nekdo želi izolirati Rusijo, to ni mogoče," je poudaril.

"V mednarodnih odnosih je prišlo do nepovratnih, celo tektonskih sprememb," je nadaljeval. Medtem ko moč Zahoda slabi, se vloga azijsko-pacifiške regije v globalnih zadevah po oceni ruskega predsednika občutno krepi, partnerstvo med "dinamičnimi, perspektivnimi" državami v tej regiji pa bo ustvarilo "kolosalne nove priložnosti za naše ljudi".

Ob tem so iz Kremlja sporočili, da se bosta Putin in kitajski voditelj Xi Jinping osebno sestala prihodnji teden v Uzbekistanu, kjer se bosta oba udeležila vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje. To bo za Xija prvi obisk v tujini od začetka pandemije.

Sicer pa se foruma v Vladivostoku udeležuje predsednik kitajskega parlamenta Li Zhanshu, ki je po rangu tretji najvišji funkcionar kitajske komunistične partije.