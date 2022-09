Anže Logar je čista nedolžnost sredi pokvarjenega sveta?

IZJAVA DNEVA

"Anže Logar se v nastopih in soočanjih obnaša, kot da ni preteklosti. On kot bivši minister, bivši šef Ukoma, bivši funkcionar in zdajšnji poslanec SDS ne obstaja. Čista praznina. On nas prepričuje, da se je čas začel šteti v trenutku, ko je vložil kandidaturo za predsednika. In to kot popolnoma neodvisni kandidat, ki nima nič skupnega s stranko, strankinimi tviti, Janezom Janšo, njegovimi tviti in izjavami ter retviti vseh gorečih podpornikov. Anže Logar je čista nedolžnost sredi pokvarjenega sveta. Tako rekoč novorojenec, ki lahko postane spiritualni mesija."

(Kolumnist Leon Magdalenc o predsedniškem kandidatu stranke SDS brez preteklosti; via Dnevnik)