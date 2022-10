Vladimir Putin / »ZDA koristijo Ukrajino za rušenje Rusije«

Ostre besede ruskega predsednika

Ruski predsednik Vladimir Putin je ZDA obtožil, da koristijo Ukrajino kot "rušilnega ovna" proti Rusiji in Belorusiji. Poveljnik ruskih oboroženih sil je danes ponovno sklical sejo sveta za nacionalno varnost, pri čemer v Kremlju niso navedli, o čem je tekla beseda.

Ruski predsednik je nove obtožbe na račun ZDA izrekel na srečanju vodij obveščevalnih služb Skupnosti neodvisnih držav, kjer je prav tako ponovil trditve svojega obrambnega ministra Sergeja Šojguja o nevarnosti, da bi Ukrajina lahko uporabila t. i. "umazano bombo".

Putin je v govoru na vrhu obveščevalcev posvaril še pred nevarnostjo t. i. "barvnih revolucij" v državah članicah skupnosti in izrazil prepričanje, da svet "pred našimi očmi" postaja multipolaren. V tem kontekstu je poudaril, da nekateri v mednarodni skupnosti tega niso pripravljeni sprejeti in neimenovane države obtožil uvajanja enostranskih sankcij in sabotiranja plinovodov v Baltskem morju.

Pred srečanjem je Putin nadziral vaje ruskih sil za jedrsko odvračanje, torej vojaških enot, ki so zadolžene za odzivanje na grožnjo jedrske vojne. Med vajami, ki jih je Putin spremljal iz nadzorne sobe, so po navedbah Kremlja sodelovale morske in zračne sile za odvračanje, med vajo pa so poskusno izstrelili tudi balistične in manevrirne rakete.

Po seji sveta minuli teden je ruski predsednik podpisal odlok za uvedbo vojnega stanja v ukrajinskih regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki so pod delnim ruskim nadzorom in ki jih je Moskva z referendumi minuli mesec priključila k Rusiji.

