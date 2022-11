Nataša Pirc Musar Anžetu Logarju / »Ne morete izbrisati svojih 20 let dela v politiki Janeza Janše«

IZJAVA DNEVA

"Vladavina gospoda Janeza Janše zadnji dve leti nekaj, kar je povzročilo hud zdrs v demokraciji, padec vladavine prava, napad na medije ... To je nekaj, česar res ne bi želela pozabiti in bom na to vedno opozarjala, tudi če bom izvoljena za predsednico."

"Gre za bistveno razliko med menoj in vami gospod Anže Logar. Večkrat sem imela občutek, da v tej kampanji ne želite jasno izražati svojih stališč, da ste se izogibali odgovorom na konkretna vprašanja. Sprejemam to kot del vaše taktike v predvolilni kampanji. A ne morete izbrisati svojih 20 let dela v politiki gospoda Janeza Janše in v SDS-u, pa če bi še tako hoteli."

(Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar na včerajšnjem soočenju na TV Slovenija o tem, da Anže Logar v kampanji ne želi jasno izražati svojih stališč; via MMC RTV Slovenija)