Tanja Fajon / »Dejstvo je, da veleposlanik ni bil pooblaščen za posredovanje depeše Janezu Janši«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v zagovoru ob začetku interpelacije proti njej znova pojasnila svoje ravnanje v primeru odpoklica nekdanjega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Poudarila je, da je za profesionalno diplomacijo.

Tanja Fajon med interpelacijo v DZ

© Borut Krajnc

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v DZ v zagovoru ob začetku interpelacije proti njej znova pojasnila svoje ravnanje v primeru odpoklica nekdanjega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja. Ocenila je, da gre pri interpelaciji za preusmerjanje pozornosti z neprimernega ravnanja veleposlanika in nekdanjega trikratnega predsednika vlade.

Povod za interpelacijo proti ministrici Fajon, ki jo je SDS vložila 22. septembra, je afera z zdaj že nekdanjim veleposlanikom Kajzerjem, ki ga je vlada odpoklicala septembra zaradi zlorabe depešnega sistema. SDS ministrici v interpelaciji očita zlorabo diplomatsko-konzularne mreže in kršitev zakona o zunanjih zadevah.

Ministrica je danes znova zavrnila očitke, pri čemer je povzela argumente iz pisnega odgovora na interpelacijo, ki so ga prejeli vsi poslanci.

Pojasnila je, da je v depeši, ki jo je veleposlanik poslal predsedniku SDS Janezu Janši, ta pa jo je objavil na Twitterju, prošnja kandidatke za predsednico republike, naj se na veleposlaništvih objavi njen naslov z namenom zbiranja podpisov volivcev.

Vsebina depeše ali stopnja njene tajnosti je po besedah ministrice nerelevantna. V postopku je bilo ugotovljeno, da je veleposlanik Kajzer nepooblaščeno posredoval depešo.

"Dejstvo je, da veleposlanik ni bil pooblaščen za posredovanje depeše Janezu Janši, ta pa ni bil pooblaščena oseba," je poudarila Fajon. Vlada je zaradi ugotovljenih kršitev predsedniku republike predlagala predčasni odpoklic veleposlanika, je povedala in zatrdila, da se je sama pred tem posvetovala s predsednikom Borutom Pahorjem.

"Vsem nam je jasno, da interpelacija nima osnove in da gre zgolj za napad, s katerim si opozicija ustvarja populistično politično kampanjo."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica RS

Veleposlanik po besedah ministrice Fajon ne more več voditi veleposlaništva, ker je kršil zakonodajo, ni spoštoval pravil depešnega sistema in je dal prednost stranki pred državo. "Podpisniki interpelacije mi očitajo, da je bil odpoklic veleposlanika nesorazmeren. Alternativa je, da bi njegova dejanja dobila legitimnost in se multiplicirala," je dejala.

V primeru interpelacije zaradi odpoklica Kajzerja gre po mnenju ministrice za preusmerjanje pozornosti z neprimernega ravnanja veleposlanika in neprimernega ravnanja nekdanjega trikratnega predsednika vlade.

"Vsem nam je jasno, da interpelacija nima osnove in da gre zgolj za napad, s katerim si opozicija ustvarja populistično politično kampanjo," je še dejala Fajon. Poudarila je, da zunanja politika ne bi smela postati predmet notranjepolitičnih preigravanj in da Slovenija potrebuje enotnost v zunanji politiki.

Ministrica je še ocenila, da je stranka SDS z vložitvijo interpelacije naredila zelo veliko škodo prav veleposlaniku Kajzerju, največjo škodo pa slovenski diplomaciji, v kateri po ministričini oceni prevladujejo profesionalni in kakovostni kadri.

Interpelacijo vidi tudi kot priložnost za razpravo, kakšno diplomacijo si pravzaprav želimo. "Jaz sem, kot sem že povedala, za profesionalno diplomacijo," je dejala in ob zaključku govora pozvala, da naj primer Kajzer ostane osamljen primer neprofesionalnega ravnanja.