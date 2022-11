»Volilna nedelja ni praznik. Je delovni dan«

IZJAVA DNEVA

"Volilna ali referendumska nedelja je v demokratični ureditvi delovni dan. Je dan, ko ljudje, ki izvajajo oblast ljudstva, dežurajo. Delovna opravila sicer niso pretirano dolgotrajna, a predpostavljajo, da nekaj malega postorimo. Referendumska ali volilna nedelja v demokratični ureditvi ni edini dan v tednu, mesecu ali letu, ki zahteva nekaj dela. V demokratični ureditvi se ljudje ukvarjajo s političnimi vprašanji. O njih razpravljajo. Če menijo, da so reči zavile s prave poti, podpisujejo peticije. Oglašajo se v pismih bralcev ali na svetovnem spletu. Lahko mirno protestirajo. Ali pa se udeležujejo političnih praznovanj. Demokracija predpostavlja nekaj zavzetosti. Nekateri hodijo na sestanke političnih strank, drugi se udeležujejo razprav v gibanjih, gremijih, bolj ali manj uglednih salonih in debatnih krožkih. Demokracija predpostavlja, da ljudje bolj ali manj intenzivno spremljajo družbeno dogajanje. Referendumski ali volilni dan v demokraciji sicer ni najbolj intenziven delovni dan. Je pa to delovnik, ki povzroča največje učinke."

(Novinar Ali Žerdin v Delovem komentarju o tem, da so volitve praznik demokracije)