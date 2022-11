Nataša Pirc Musar / »Pričakujem zmago«

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je prepričana, da so ljudje prepoznali vrednote, ki jih zagovarja

Nataša Pirc Musar danes na volišču

© Borut Krajnc

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar izide volitev skupaj s podporniki pričakuje v Ruski dači v ljubljanskih Gameljnah. Vzdušje je že pred začetkom štetja glasov bučno in v pričakovanju zmage, v štabu pričakujejo več kot 150 gostov. "Pričakujem zmago. Prepričana sem, da so ljudje prepoznali vrednote, ki jih zagovarjam," je dejala kandidatka.

V polnem štabu Pirc Musar izide današnjega glasovanja pričakujejo ob obloženih mizah in živi glasbi, za katero skrbijo New Swing Quartet in Duo harmonik. V štabu so se zbrali družinski člani, prijatelji in drugi podporniki Pirc Musar. Med njimi je opaziti tudi nekaj poslancev Gibanja svoboda, ki je pred volitvami v drugem krogu podprlo kandidatko, po pričakovanjih naj bi se jim pridružila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Prav tako so v štabu predstavniki Piratske stranke. Pirc Musar so sicer že pred prvim krogom podprli tudi v Stranki mladih - Zeleni Evrope, pred drugim krogom pa tudi SD, a vidnejših članov SD za zdaj ni opaziti.

Pirc Musar, ki je v štab prišla nekaj pred 19. uro, so zbrani pozdravili z aplavzom.

V prvi izjavi za medije se je predsedniška kandidatka zahvalila volivkam in volivcem, ki so odšli na volišča in oddali glas zanjo. "Prepričana sem, da so prepoznali vrednote, ki jih zagovarjam, tisto, v kar verjamem, in kar si sami želijo. Po terenu so mi govorili, da si želijo neodvisne in nestrankarske kandidatke, teh strankarskih prepirov imajo vsi dovolj," je dejala.

Pričakuje tudi, da bo volilna udeležba višja kot v prvem krogu, česar je, kot pravi, vesela.

Javnomnenjske raziskave so sicer zmago v današnjem drugem krogu napovedovale Pirc Musar, ki je v prvem krogu volitev 23. oktobra, v katerem je sodelovalo sedem kandidatov, prejela 26,88 odstotka glasov volivcev. Za Logarja je takrat glasovalo več, to je 33,95 odstotka volivcev. Prvega kroga volitev se je udeležilo 51,74 odstotka volilnih upravičencev.

