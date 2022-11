»Absolutno nič ne kaže na to, da bi šlo za namerni napad na Poljsko«

Poljski predsednik Andrzej Duda je dejal, da je bila raketa, ki je ubila dve osebi zelo verjetno del ukrajinske zračne obrambe

Poljski predsednik Andrzej Duda

© NATO / Flickr

Raketa, ki je v torek zvečer padla na skladišče z žitom na vzhodu Poljske in ubila dva človeka, je bila zelo verjetno del ukrajinske zračne obrambe, je danes v Varšavi ocenil poljski predsednik Andrzej Duda.

"Absolutno nič ne kaže na to, da bi šlo za namerni napad na Poljsko," je zatrdil po poročanju tujih tiskovnih agencij. "Zelo verjetno je bila to raketa, uporabljena v protiraketnem sistemu, kar pomeni, da so jo uporabile ukrajinske obrambne sile," je dejal.

Kijev je namreč po incidentu v torek zvečer sprva s prstom pokazal na Moskvo, Poljska pa je razglasila povečano pripravljenost dela oboroženih sil. Svetovni voditelji so se odzvali zadržano in pozivali k preiskavi.

Rusija je zanikala, da bi šlo za njeno raketo, ter zatrdila, da je bila raketa del ukrajinske protiraketne obrambe.

Glede na navedbe ameriških virov in belgijskega obrambnega ministrstva gredo v tej smeri tudi prve ugotovitve preiskave. Predsednik ZDA Joe Biden je že pred tem kot malo verjetno ocenil možnost, da bi raketa priletela iz Rusije.

