Janša razglasil zmago

Predsednik SDS meni, da je njegova stranka na lokalnih volitvah zmagovalka po številu mestnih svetnikov

Janez Janša in njegovi ožji sodelavci

© Borut Krajnc

Prvak SDS Janez Janša je v izjavi za medije dejal, da trenutni rezultati kažejo, da je SDS že petič zapored zmagovalka po seštevku mestnih in občinskih svetnikov. Ocenil je, da bo stranka vsaj dosegla, če ne presegla rezultate z volitev pred štirimi leti.

Janša je v izjavi za medije na sedežu SDS dejal, da je bilo pred štirimi leti izvoljenih 52 županov, trenutno pa jim kaže že zmago v 45 občinah, pri čemer ni še zanesljivih podatkov v nekaterih občinah. Janša ob tem računa, da bi se poleg tega še okoli 15 do 20 županskih kandidatov, ki kandidirajo z njihovo podporo, prebilo v drugi krog županskih volitev.

Ko gre za svetnike, pa so imeli pred štirimi leti 632 svetnikov, trenutno, po delnih podatkih volilnih komisij, pa naj bi imeli že zagotovljenih več kot 500 svetniških mest v občinah s proporcionalnim volilnim sistemom. Ob tem da za okoli 15 odstotkov občin podatkov še ni. "Kar pomeni, da bomo presegli rezultat izpred štirih let," je dejal.

Tako bo po njegovih besedah SDS že petič zapored zmagovalka v občinah, kjer se mandati delijo proporcionalno, pa tudi v skupnem seštevku mestnih in občinskih svetnikov.

"Nekoliko skrbi nizka volilna udeležba v posameznih občinah in skupnem seštevku," je dejal. Janša to pripisuje dvema vzrokoma. "Prvi je gostota volitev," je dejal in dodal, da v SDS zato obžalujejo, da niso istočasno potekali še referendumi, saj bodo tako morali volivci na volišča še enkrat. "Drugi bolj nevtralen razlog pa je dejstvo, da je bilo 51 županskih kandidatov brez konkurence in vidimo, da je bila v tistih občinah udeležba nižja, četudi so tradicionalno lahko imeli višjo," je navedel.

Na vprašanje, kaj to pomeni za udeležbo na referendumih, pa je dejal le, da imajo kot predlagatelji cilj doseči kvorum in rezultat, zato upa, da bodo ljudje na referendume prišli kljub utrujenosti.

Na vprašanje o poslancih, ki so kandidirali za župane, pa je Janša dejal, da podatkov, ali so izvoljeni, še nima, da pa so večinoma kandidirali zato, da bi pomagali lokalnim odborom.