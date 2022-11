Luka Mesec / »Lokalne volitve so pokazale, da bomo morali več energije usmeriti na teren«

Koordinator Levice Luka Mesec je izid stranke na lokalnih volitvah ocenil kot slabega

Minister za delo in koordinator Levice Luka Mesec

© Vlada RS

Koordinator Levice Luka Mesec je v izjavi za medije ob robu seje DZ izid stranke na lokalnih volitvah ocenil kot slabega. Kljub temu, da v stranki niso imeli velikih pričakovanj, bodo sledile razprave, kako ta problem nasloviti, je dejal. Pozitivno jih je presenetil rezultat Nataše Sukič v Ljubljani in Matije Kovača v Celju.

Kovač se je namreč v drugi krog lokalnih volitev uvrstil skupaj z dolgoletnim celjskim županom Bojanom Šrotom.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa se je uvrstila takoj za dolgoletnim županom Ljubljane Zoranom Jankovićem. Levica je v mestnem svetu dobila štiri mesta. To je bilo po Mesčevi oceni realno pričakovati. "Je pa dejstvo in to so lokalne volitve tudi pokazale, da bomo morali neprimerno več energije usmeriti na teren," je ocenil. O tem bodo opravili razpravo v stranki. Glede tega, kaj narediti, pa je dejal, da ima svoje ideje, ki pa jih bo najprej delil s svetom stranke.

Glede nizke volilne udeležbe je dejal, da se moramo v sklopu reform pogovarjati tudi o vlogi občin. Medtem ko ljudje razumejo, da ni nepomembno, kdo vodi državo, se je z nizko volilno udeležbo na lokalni ravni pokazalo, da ljudje ne vidijo pomena občinske demokracije, kar je po njegovem mnenju zelo povezano s pristojnostjo občin in s tem, na kakšen način lahko občani preko občine ustvarjajo svoje življenje.

Glede porasta neodvisnih list in županskih kandidatov pa ključni problem vidi v tem, da se na lokalnih volitvah še bolj kot na državnozborskih posveča pozornost temu, kdo je primeren kandidat za župana in da so zelo personalizirane. Zato se po njegovi oceni vzpostavljajo personalne liste, ki so ideološko neodvisne od strank, s čimer imajo nekoliko več prostora, da politiko na lokalnih ravneh peljejo po svoje. "Ampak to ni nujno težava, moramo pa stranke, predvsem vladne, najti način, kako sodelovati z njimi," je dejal.