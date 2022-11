Prekletstvo britanskih princev

Kraljeva družina, ki jo sestavljajo povprečno nadarjeni posamezniki, se mora kosati s sanjskimi podobami monarhične veličine in pomena, ki jih je treba vedno znova poustvarjati z veličastnimi porokami in razkošnimi paradami

Princ Harry

V članku z naslovom Prekletstvo princev Martin Doerry piše o tem, da so kraljičine otroke in vnuke tabloidi obremenjevali že v času njenega življenja. Kraljeva družina, ki jo sestavljajo povprečno nadarjeni posamezniki, se mora kosati s sanjskimi podobami monarhične veličine in pomena, ki jih je treba vedno znova poustvarjati z veličastnimi porokami in razkošnimi paradami. In ne gre drugače, kot da ji vedno znova spodleti.

"Odnos takrat že malce priletnega princa, danes kralja, in večjega dela njegove družine z britanskimi mediji se je skrhal že davno. Vse od smrti njegove nekdanje žene Diane, ki se je leta 1997 ponesrečila v pariškem predoru na begu pred paparaci, se rodbina Windsor strinja, da 'bloody people' (Karlove besede) iz vrst tiska namerno uničujejo slavo in ugled krone."

"Princa Filipa so razmere oblikovale v cinika, Charlesa v melanholika, njegovega brata pa v plejboja in lenuha. A prekletstvo princev je zadelo tudi sinova današnjega kralja."



Martin Doerry

"Nasprotno pa se opsovanim novinarjem zdi, da imajo že precej dolgo opraviti s kraljevo družino, ki ne ustreza podobi kraljeve imenitnosti. Naj gre za rasistične izpade pokojnega princa Filipa, ki je kar preveč rad zasmehoval Indijce, Pakistance, temnopolte in Škote, diletantske poskuse današnjega kralja Karla III. v slikanju akvarelov ali arhitekturni kritiki, princa Harryja v nacistični uniformi in pri slačibiljardu v Las Vegasu – moški del rodbine Windsor je najboljši poligon za napade republikansko naravnanih urednikov," piše Doerry.

