Festival LGBT filma / V ospredju filmi o homofobiji

Festival bo ponudil 25 igranih celovečernih filmov in dokumentarcev ter 27 kratkih filmov

Film Bent, ki je koprodukcija Japonske in Velike Britanije in je bil posnet po istoimenski drami Martina Shermana iz leta 1979, je nastal po pričevanju Heinza Hegra o preganjanju gejev v nacistični Nemčiji.

© IMDb

Na različnih prizoriščih po Sloveniji in v zamejstvu bo od 10. do 18. decembra potekal 38. festival LGBT filma. Ponudil bo 25 igranih celovečernih filmov in dokumentarcev ter 27 kratkih filmov. Po besedah enega od selektorjev festivala Braneta Mozetiča večina filmov pripoveduje o homofobiji ali ponotranjeni homofobiji.

Kot je na novinarski konferenci še povedal Mozetič, o tem največ pove uvodni film festivala LGBT SLO 1984. Dokumentarni film režiserja Borisa Petkovića v izhodišče postavi festival Magnus - homoseksualnost in kultura leta 1984 v Škucu v Ljubljani, ki je bil prelomni dogodek slovenskega LGBT gibanja in obenem začetek LGBT filmskega festivala. Film po Mozetičevih besedah na najbolj slikovit način pokaže boj neke manjšine za svoje mesto v svetu.

dCl5b_12quY

Festivalski program bo v Ljubljani potekal že v četrtek in v petek, uradno odprtje festivala pa bo v soboto v Kinodvoru, kjer bodo tudi podelili nagrado za najboljši slovenski kratki film. Prejme jo umetniški tandem The Witch Twins (Robi in Alen Predanič) za film Marjetica v postelji, ki ga bodo prikazali pred otvoritvenim filmom.

Filmi na letošnjem festivalu prihajajo iz 35 držav. Mozetič je posebej omenil film Bent, ki je koprodukcija Japonske in Velike Britanije in je bil posnet po istoimenski drami Martina Shermana iz leta 1979, nastali po pričevanju Heinza Hegra o preganjanju gejev v nacistični Nemčiji. Projekciji bo sledila predstavitev prevoda pričevanja Možje z rožnatim trikotnikom in pogovor z zgodovinarjem Marcom Reglia.

GA0CCzh3x_g

Mozetič je opozoril tudi na filma Strah me je, torero in Otroci noči. Prvi je čilsko-argentinsko-mehiška koprodukcija in je zasnovan po istoimenski prozni uspešnici avtorja in kontroverznega kvirovskega umetnika Pedra Lemebela (1952-2015), pionirja in ikone LGBTIQ-gibanja v Južni Ameriki. Film bo pospremil slovenski prevod romana. Norveški film Otroci noči, ki ga podpisujeta Petter Aaberg in Sverre Kvamme, pa je, kot piše na spletni strani festivala, "intimna, surova, tako rekoč resničnostna študija o krizi duševnega zdravja pri mladih ljudeh", ki vendarle vzbuja tudi upanje. Po projekciji bo režiser Sverre Kvamme odgovarjal na vprašanja.

Ib7GpYf6D1g

_PobfUowzp4

Selektorica festivala Suzana Tratnik je opomnila še na film Roberta Aldricha Ubijanje sestre George, ki ga bodo prikazali v off programu, mladinski film Samo na izi v režiji Christofferja Sandlerja in dokumentarni film Alis, katerega režijo podpisujeta Clare Weiskopf in Nicolas Van Hemelryck.

P0Nze1n0IQQ

V Ljubljani bodo festivalske lokacije Slovenska kinoteka, Kinodvor in Kulturni center Q - Klub Tiffany. Festival pa bo s projekcijami segel še na Ptuj, v Maribor, Koper, Bistrico ob Sotli, Idrijo, Slovenj Gradec in Trst. Na vseh lokacijah bodo prikazali tudi film LGBT SLO 1984, praviloma bo po Mozetičevih besedah projekciji povsod sledil pogovor.

Izbor kratkih filmov bo v času festivala brezplačno dostopen na festivalski spletni strani, v festivalskem tednu pa bo potekalo tudi več obfestivalskih aktivnosti - pogovori s filmskimi ekipami in gosti festivala, okrogle mize in akcija Promocija knjige, v kateri povezujejo film in literaturo ter občinstvu delijo izvode knjig založbe Škuc.

Tekom festivala bo mednarodna žirija izbrala najboljši igrani film, svojo oceno bo podalo tudi občinstvo.