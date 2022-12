V tekmi za mednarodnega oskarja tudi slovenski film

Za mednarodnega oskarja leta 2023 se potegujejo filmi iz 92 držav

Prizor iz slovenskega filma Orkester

© Gustav film

V tekmi za mednarodnega oskarja leta 2023 se potegujejo filmi iz 92 držav, je v torek po lokalnem času sporočila ameriška Akademija filmskih umetnosti in znanosti. Med kandidati za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film na 95. podelitvi oskarjev je tudi slovenski film Orkester v režiji Matevža Luzarja.

Ožji seznam 15 kandidatov bo akademija objavila 21. decembra. Pet filmov bo nato 24. januarja nominiranih za finalni krog. Oskarje bodo predvidoma podelili 12. marca 2023, je na spletni strani objavila akademija.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, za mednarodni celovečerni film, ki se poteguje za oskarja, velja celovečerni film, ki je daljši od 40 minut, je nastal izven ZDA ter ima pretežno, več kot 50 odstotkov, dialoga, ki ni v angleškem jeziku.

Slovenski celovečerni igrani film Orkester pripoveduje o razposajenih članih pihalnega orkestra, ki potujejo na koncert v majhno avstrijsko mesto. Ob petju in zabavi spremlja pet zgodb, ki zaobjamejo celotno izkušnjo gostovanja orkestra in posledice, ki bodo vplivale na njih. Med nastopajočimi so Gregor Zorc, Gregor Čušin, Jernej Kogovšek in Pihalni orkester Svea Zagorje.

Režiser Matevž Luzar podpisuje tudi scenarij, direktor fotografije je Simon Tanšek, kostumografinja Nadja Bedjanič, oblikovalka maske je Eva Uršič, zvoka Julij Zornik, scenografinja Katja Šoltes, montažerka je Jelena Maksimović.

Film je nastal v produkciji Gustav Filma. Koproducenti so RTV Slovenija, Pihalni orkester Svea Zagorje, Napravi film, 001, Ready on set, Unicasting, Noella, Supercatering in Sindikat. Tehnično podporo je zagotovil FS Viba Film. Projekt sta sofinancirala Slovenski filmski center in RTV Slovenija.

Francosko-slovensko-italijansko-belgijsko-britanska koprodukcija Nikogaršnja zemlja, sicer celovečerni prvenec scenarista in režiserja iz Bosne in Hercegovine Danisa Tanovića, je marca 2002 prejel mednarodnega oskarja. Film so jo skoraj v celoti posneli v Sloveniji, ki je pri filmu sodelovala z dvema izvršnima producentoma ter nekaterimi igralci.

Med filmi iz 92 držav, ki se tokrat potegujejo za oskarja, je tudi avstrijski zgodovinski film Korzet Marie Kreutzer, ki je bil nedavno prikazan na Ljubljanskem filmskem festivalu (Liffe). Med kandidati so na primer še nemški vojni film Na zahodu nič novega Edwarda Bergerja ter francoski Sveti Omer Alice Diop.

Mehiški kandidat je film Bardo Bardo, lažna kronika nekaj resnic oskarjevca Alejandra G. Inarrituja, hrvaški kandidat pa celovečerni prvenec režiserja Juraja Lerotića Varen kraj, ki je med drugim na letošnjem Liffu prejel vodomca.

Prvič se za mednarodnega oskarja poteguje tudi film iz Ugande. Gre za film Tembele režiserja Morrisa Mugishe.