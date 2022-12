Plac / DUTB vrača udarec

DUTB je dan po tiskovni konferenci Placa v odziv nanjo sklicala še svojo

Plac na Linhartovi v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je kot odziv na sredino tiskovno konferenco Placa v četrtek, 8. decembra prav tako sklicala tiskovno konferenco, »ker se je v javnosti pojavljalo veliko netočnih podatkov.« Izvršna direktorja DUTB Mitja Križaj in Žiga Pfeifer sta se odzvala na obtožbe glede komunikacije DUTB, odnosa s skupnostjo v Placu, predvsem pa sta poskušala pojasniti tožbo glede motenja posesti, ki jo je DUTB vložila proti 46 osebam, ki naj bi bile 3. in 4. septembra na Placu, med njimi so tudi novinarji in mladoletne osebe.

Uvodoma so izrazili mnenje, da je skupnost Placa tista, ki onemogoča dialog. »DUTB je takoj po protipravni zasedbi njene nepremičnine 3. septembra letos skupnost PLAC povabila na pogovor, ki se je zaradi njihove domnevne zaposlenosti zgodil šele 21. septembra 2022. Na sestanku je DUTB predlagala sporazumno rešitev, a se je takoj izkazalo, da je skupnost nanj prišla brez vsakih pooblastil za pogovor, pri čemer se je vodstvo DUTB pogovarjalo s štirimi neimenovanimi osebami. Na sestanku je bilo s strani PLAC-a predstavljeno le zagotovilo, da pod nobenim pogojem ne nameravajo zapustiti objektov.«

Na drugi strani pa člani skupnosti v Placu menijo, da dialog z entiteto, ki jih iz prostorov že od samega začetka želi odstraniti, zdaj pa jih celo toži, ni mogoč.

DUTB je poleg tega tudi ocenila, da so prostori na Linhartovi 43 neprimerni za uporabo in je zato skupnost v Placu »4-krat prosila za termin tehničnega pregleda zasedenega objekta, saj je kot lastnica odgovorna za varnost oseb, ki bivajo v njem, četudi nezakonito.« Ko se obema stranema ni uspelo zmeniti za termin, se je najavila sama. Pregled pa so pol ure pred določenim terminom odpovedali, saj so člani skupnosti v Placu kot odgovor na enostransko dogovorjen termin organizirali ''zajtrk za dobrodošlico'', ki so se ga udeležili tudi mediji ter poslanca Levice Miha Kordiš in Nataša Sukič. »Zaradi sklicanega medijskega dogodka z zajtrkom je DUTB pregled odpovedala, saj je v razmerah, ko je v objektu prisotna množica ljudi, tehničen pregled in strokovne meritve nemogoče izvesti,« pojasnjuje Slaba banka.

Kot je bilo omenjeno že prej, je DUTB vložila tožbo proti 46 osebam, ki naj bile del skupnosti v Placu. Identitete toženih je DUTB priskrbela policija, ki je 3. in 4. septembra prisotne na zemljišču identificirala. Med njimi pa so bili tudi trije novinarji, en fotograf in več mladoletnih oseb. Sindikat novinarjev Slovenije je tovrstno ravnanje DUTB obsodil, »saj menimo, da pomeni grožnjo in pritisk na opravljanje njihovega dela, posledično pa grožnjo pravici javnosti do obveščenosti.« DUTB odgovarja, da ni proučevala imen posameznikov, ki jim jih je priskrbela policija, to, da so bili toženi novinarji, naj bi izvedla iz medijev. »Zato posameznike, ki so se v času popisa policije na nepremičnini nahajali iz službenih razlogov, vljudno poziva, da to dokažejo s potrdili delodajalca oziroma naročnikov. V tem primeru bo DUTB tožbe zoper njih umaknila.«

V izjavah DUTB je možno zaznati željo, da bi se zemljišče, na katerem je nastal Plac, lastniško preneslo na državo. Predstavniki DUTB in SDH imajo naslednji torek sestanek z ministrstvom za kulturo, kjer bodo govorili tudi o tem. Poudarja, da »je v skladu s predpisi kot dober gospodar dolžna zaščititi premoženje v njeni lasti. Tudi če bi želela, premoženja, katerega upravljanje ji je zaupala država, ne more mimo zakonov prepuščati posameznim skupinam državljanov, ne glede na njihovo dobronamernost. Ima pa, za razliko od DUTB, to možnost država.« Žogica je torej na strani vlade.

PREBERITE TUDI: