Medvedjev / »Rusija razvija nove vrste orožja«

Medvedjev je poudaril, da so "sovražniki Rusije, ki sodelujejo z nacisti", prisotni v Evropi, ZDA, Kanadi, Japonski, Avstraliji in na Novi Zelandiji

Ruski predsednik Vladimir Putin in podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitri Medvedjev

Nekdanji ruski predsednik in podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitri Medvedjev je danes dejal, da Rusija pospešuje proizvodnjo orožja nove generacije, da bi se "zaščitila pred sovražniki v Evropi, ZDA in Avstraliji", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem sicer ni navedel podrobnosti o novih vrstah orožja.

"Sovražniki so se vkopali v Kijevski pokrajini naše rodne Male Rusije," je po navedbah AFP na družbenem omrežju Telegram še zapisal Medvedjev, ki je uporabil izraz, s katerim so v času carske Rusije označevali ozemlja današnje Ukrajine, ki so bila del ruskega imperija.

Ob tem je zapisal še, da so "sovražniki Rusije, ki sodelujejo z nacisti", prisotni v Evropi, ZDA, Kanadi, Japonski, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je večkrat dejal, da Rusija razvija nove vrste orožja, vključno s hipersoničnim orožjem, s katerim bi lahko zaobšli vse obstoječe sisteme zračne obrambe.

Putin je po navedbah AFP zatrdil, da so nove manevrirne rakete in hipersonični sistemi ruske izdelave "sodobnejši in celo učinkovitejši" od ameriških.

