Biden in Zelenski / Krepitev zračne obrambe

Ukrajinske oborožene sile ne razmišljajo o tem, da bi se ustavile, pri tem jih podpira tudi ameriška vlada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Joe Biden

Ameriški predsednik Joe Biden se je v nedeljo pogovarjal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, pri čemer se je zavezal k nadaljnji podpori Washingtona tej v vojni razdejani državi. V luči ruskih raketnih napadov na ukrajinsko infrastrukturo bodo imela prednost prizadevanja za krepitev ukrajinske zračne obrambe, so sporočili iz Bele hiše.

V pogovoru z Zelenskim se je Biden zavezal, da bo Ukrajini še naprej zagotavljal varnostno, gospodarsko in humanitarno pomoč, pri čemer bodo prednost imela prizadevanja za krepitev ukrajinske zračne obrambe, poroča britanski BBC.

Zelenski se je na Twitterju zahvalil za vso obrambno in finančno pomoč ZDA in dodal, da sta se z Bidnom med drugim pogovarjala o nadaljnjem obrambnem sodelovanju, zaščiti in vzdrževanju ukrajinskega energetskega sektorja.

Predsednika sta razpravljala tudi o želji Ukrajine po pravičnem miru z Rusijo, ki bi temeljil na temeljnih načelih, zapisanih v Ustanovni listini Združenih narodov, je sporočila Bela hiša in dodala, da je ena od prednostnih nalog to, da Rusija odgovarja za svoje vojne zločine in grozodejstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po ciljno usmerjenih ruskih napadih na ukrajinsko energetsko omrežje so razmere v pristaniškem mestu Odesa in drugih regijah težke. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi v Odesi ponovno vzpostavili elektriko," je v nedeljo sporočil Zelenski.

"Še vedno obstaja nevarnost, da bo sovražnik sprožil nove napade z raketami in brezpilotnimi letali, katerih tarča bo naša energetska infrastruktura in celotno območje Ukrajine."



Ukrajinski generalštab

Ruske sile so namreč v soboto z brezpilotnimi letalniki iranske izdelave napadle Odeso in povzročile izpad elektrike v mestu in po vsej okolici. Približno 1,5 milijona gospodinjstev je ostalo brez elektrike, regionalno podjetje za oskrbo z električno energijo pa je sporočilo, da bi popravila lahko trajala do dva meseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Še vedno obstaja nevarnost, da bo sovražnik sprožil nove napade z raketami in brezpilotnimi letali, katerih tarča bo naša energetska infrastruktura in celotno območje Ukrajine," je posvaril ukrajinski generalštab.

Ukrajinske oblasti so medtem prevzele odgovornost za vrsto raketnih napadov na poveljniške točke in skladišča na ozemlju, ki ga zaseda Rusija. V izjavi najvišjih vojaških uradnikov niso navedli konkretnih ciljev, vendar so zapisali, da so bili napadi izvedeni s topništvom in raketami.

Kijev naj bi napadel tudi sedež zasebne vojaške skupine Wagner, je po poročanju BBC sporočil guverner regije Lugansk v izgnanstvu Sergej Hajdaj. Pojasnil je, da je bil napaden hotel v mestu Kadivka, v katerem se je skupina sestajala, in da je Rusija pri tem utrpela znatne izgube.

Kljub nenehnim spopadom pa frontna črta še vedno ostaja nespremenjena. Po besedah ukrajinskega ministra za obrambo Oleksija Reznikova naj bi se to spremenilo s protiofenzivo, takoj ko bodo vremenske razmere ugodne.

"Sedanji prehod iz suhe jeseni v še ne mrzlo zimo ne ponuja ugodnih pogojev za delovanje niti kolesnih niti goseničnih vozil. Menim, da je trenutno zmanjšanje aktivnosti na frontah posledica vremena, toda ukrajinske oborožene sile ne razmišljajo o tem, da bi se ustavile," je zatrdil.

