Zapira se knjigarna s knjigami v arabščini

V največji specializirani prodajalni knjig z Bližnjega vzhoda v Evropi za zaprtje krivijo dvig cen knjig v arabskem jeziku in "škodljiv" učinek brexita na njihovo poslovanje

Največja specializirana prodajalna knjig z Bližnjega vzhoda v Evropi, ki so jo leta 1978 odprli v Londonu, bo zaprla svoja vrata. V knjigarni Al Saqi Books za zaprtje krivijo dvig cen knjig v arabskem jeziku in "škodljiv" učinek brexita na njihovo poslovanje.

V knjigarni so prodajali knjige o Bližnjem vzhodu in severni Afriki v angleščini ter o vseh temah v arabščini. Po podatkih uradne spletne strani sta bili med najbolj prodajanimi kuharska knjiga Bread and Salt avtorja Asmahana Barwanija v kurdščini in angleščini ter dvojezična knjiga v angleščini in arabščini Classical Poems by Arab Women.

Knjigarno bodo po pisanju britanskega Guardiana zaprli 31. decembra. Njen direktor Salwa Gaspard je povedal, da je bila to "težka odločitev, ki jo je bilo treba sprejeti zaradi nedavnih gospodarskih izzivov, kot je močno zvišanje cen knjig v arabskem jeziku".

Založbo in knjigarno Al Saqi Books so ustanovili trije prijatelji Andre in Salwa Gaspard ter Mai Ghoussoub, ki so se v London preselili iz Libanona zaradi vojne.

V izjavi ob zaprtju so zapisali, da je bila trgovina "vodilna ne le za izseljence z Bližnjega vzhoda, ampak tudi za obiskovalce iz vse regije, ki so si želeli pridobiti dela, ki so v njihovih državah prepovedana".

Kot je pojasnil Gaspard, je knjigarna svoje zaloge pridobivala in kupovala iz Libanona, kar pa so tamkajšnje gospodarske razmere skoraj onemogočile, saj so cene knjig v državi močno narasle. Po njegovih besedah so jih založniki morali dvigniti, da so ostali v poslu, ker so se stroški papirja in pošiljanja tako rekoč podvojili.

"Drugi dejavnik je menjalni tečaj, ki nam ni več naklonjen - prej smo plačevali v ameriških dolarjih. Potem je tu seveda še dvig življenjskih stroškov. Stroški, povezani z delovanjem knjigarne, so postali previsoki," je pojasnil.

Po Gaspardovih besedah je prišlo tudi do padca prodaje, deloma zaradi brexita. Včasih so veliko knjig prodali v EU, kar zaradi dajatev in podobnega ni več izvedljivo. Arabske knjižnice v Združenem kraljestvu, ki so bile še en pomemben del njihovega poslovanja, pa kupujejo veliko manj knjig. Zmanjšalo se je število arabskih obiskovalcev iz tujine, po njegovem mnenju pa gre tudi za generacijsko vprašanje, saj se mlajši v knjigarni ne ustavljajo tako pogosto kot so se njihovi starši.