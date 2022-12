Kdo so volivci Gibanja Svoboda in kaj imajo skupnega z volivci nekdanje LDS?

IZJAVA DNEVA

"Stranka Gibanje Svoboda je bila na aprilskih volitvah uspešnejša v urbanih okoljih, a manj izrazito kot denimo Levica ali Pozitivna Slovenija na volitvah leta 2011. Med političnimi analitiki se je domnevalo, da volilno jedro Svobode sestavljajo izgubljeni volivci nekdanje LDS. Geografsko se vzorca njune podpore kar ujemata, so pa nekatera odstopanja. Svoboda je bila najbolj uspešna na območjih, ki so že doslej izkazovala bolj levo politično orientacijo – Ljubljana, Zasavje, južna Primorska in Goriška. Sledi jim Maribor, pa tudi druga srednje velika mesta, kot so Kranj, Celje in Novo mesto. Za primerjavo, LDS je bila v svojem zlatem obdobju zelo močna na vzhodu države, zlasti v Pomurju, Svoboda pa je, nasprotno, zelo uspešna na Goriškem. To je tipičen primer tako imenovanega učinka poznanstva in sosedstva, ki se kaže v večji podpori domačemu kandidatu ne glede na strankarsko pripadnost. Na Goriškem je namreč doma njen predsednik."

(Geograf dr. Jernej Tiran o tem, kakšen je geografski profil volivcev Gibanja Svoboda; v intervjuju za Delo)