Petarde? Ne, hvala!

11 slovenskih občin se je odpovedalo ognjemetu, 6 največjih trgovcev pa se je odreklo prodaji pirotehnike

Lanska akcija Petarde? ne, hvala!

© Tadej Kreft

Naslednji teden se odprejo vrata najrazličnejših piromarketov. V Zavetišču Ljubljana ravno v tem času sprejmejo več psov, ki zbežijo zaradi poka petard in ostalih pirotehničnih izdelkov. Zato so se letos odločili, da namesto pokanja v naravi ljubiteljem živali raje ponudijo ognjemet, ki ga lahko gledajo kar iz udobja svojega doma.

Letos s posebno kampanjo pozivajo vse, da namesto s pirotehniko pokajo z dobrodelnostjo, saj novo zavetišče prvič poka po šivih. Tako so odprli posebno spletno trgovino s pirotehniko - Piromaček Shop. V ponudbi pa ni navadna pirotehnika, pač pa takšna, ki ne poka, temveč pomaga. Na voljo so različni donacijski "pirotehnični" paketi, kot so Pasje bombice, Mrcine, Praskači in Grizači. "Z njimi si lahko daste duška in namesto glasnega pokanja, raje 'pokate' od dobrodelnosti in živalim prijazno," so sporočili iz zavetišča.

Vsak nakup bo nagrajen dvojno - z mini spletnim ognjemetom in z zavestjo, da bo s pomočjo spletne donacije en pes več stopil na pot rehabilitacije in naredil prvi korak v srečnejše pasje življenje. "Pirotehnična" donacija bo namreč namenjena zaposlitvi trenerja psov kot pomoč pri socializaciji psov z vedenjskimi težavami v Zavetišču Ljubljana. Prav to je največkrat ovira pri uspešnem iskanju novega doma.

V decembru tudi v TAM-TAM v sodelovanju s partnerji že deseto leto zapored pripravljajo družbeno odgovorno akcijo Petarde? Ne, hvala!, s katero širšo javnost nagovarjajo k opustitvi pirotehnike. Tudi tokrat se osredotočajo na neprijetne posledice, ki jih zaradi pirotehnike doživljajo hišni ljubljenčki. Hkrati pa ne zanemarjajo ogrožajočih učinkov, ki jih ima uporaba petard na njihove uporabnike in okolje.

Lanska akcija Petarde? ne, hvala!

© Tadej Kreft

Plakatna mesta po Sloveniji so oblekli v plakate, s katerih se tudi letos v malo drugačni podobi oglašajo protagonistke njihove kampanje, živali, ki mimoidoče s pozitivnimi sporočili nagovarjajo, da se petardam dokončno odpovedo.

"Veseli nas, da smo v desetih letih angažiranega dela s skupnimi močmi dosegli več kot 85 % Slovencev. 11 slovenskih občin se je odpovedalo ognjemetu, število pa raste tudi letos. V desetletju obstoja projekta se je 6 največjih trgovcev odreklo prodaji pirotehnike. Vedno več mladih razume škodljive posledice ter se odpoveduje uporabi petard. Z letošnjo kampanjo slavimo dosežke preteklih let, hkrati pa se zavedamo, da kljub vsakoletnim uspehom žal še nismo na cilju," so zapisali v TAM-TAMu.