Odlikovanja / Pahor bo Janši, Bavčarju, Kacinu, Peterletu in Ruplu vrnil »zlati častni znak svobode«

Junija 1993 so Igor Bavčar, France Bučar, Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel takratnemu slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu sporočili, da vračajo prejeta odlikovanja zlati častni znak svobode

Pahor je v času Janševe vlade s predsednikom SDS dobro sodeloval. Velikokrat, ko so se državljankam in državljanom zaradi represivne oblasti dogajale krivice, je tudi molčal. Za Janšo očitno meni, da si zasluži "zlati častni znak svobode".

© Borut Krajnc

Predsednik republike Borut Pahor bo danes šestim "vidnim predstavnikom slovenske osamosvojitve" na posebni slovesnosti v predsedniški palači vrnil odlikovanja zlati častni znak svobode, ki so jih z odprtim pismom simbolno zavrnili 21. junija leta 1993, so sporočili iz urada predsednika.

Junija 1993 so namreč Igor Bavčar, France Bučar, Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel v pismu takratnemu slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu sporočili, da vračajo prejeta odlikovanja Zlati častni znak svobode RS. Slednje so naredili iz protesta zaradi, kot so zapisali takrat, poskusov razvrednotenja slovenske samostojnosti ter vse glasnejših pobud za oživljanje nekakšne nove Jugoslavije. Znak in listino so nato tudi fizično vrnili.

Zdaj je predsednik republike Pahor, kot so zapisali v njegovem uradu, v luči obeleževanj 30. obletnic ustanovitve, obrambe in mednarodnega priznanja Republike Slovenije po dialogu z omenjenimi prejemniki zlatega častnega znaka svobode vzel na znanje, da so v duhu spoštovanja države in njenega dostojanstva pripravljeni sprejeti odlikovanja, ki so jih vrnili leta 1993.

"Ob jubileju osamosvojitve smo glede na vse okoliščine nastanka naše države in žrtve, ki so bile zanjo žrtvovane, v dialogu s predsednikom RS izrazili pripravljenost, da sprejmemo vrnjena odlikovanja s spoštovanjem do slovenske države. Zadovoljni smo, da je predsednik republike Borut Pahor sprejel predlog, da se v tej luči zdaj to zgodi."



Borut Pahor,

predsednik republike v odhajanju

Na današnji slovesnosti bodo odlikovanja sprejeli Bavčar, Janša, Kacin, Peterle in Rupel. V imenu pokojnega Bučarja bo odlikovanje sprejel njegov sin, Janez Bučar.

